فيلسوفة إسبانية تقترح طريقاً مختلفاً للسعادة

في زمنٍ تغصّ فيه رفوف المكتبات بوصفات جاهزة لـ«السعادة في عشر خطوات» و«حياة مثالية خلال ثلاثين يوماً»، يأتي كتاب الفيلسوفة الإسبانية فيكتوريا كامبس «البحث عن السعادة» ليقترح طريقاً مختلفاً تماماً. هذا الكتاب الذي طرح في الأسواق الفرنسية مطلع هذا العام وقُوبل باستحسان النقاد وأكثر من 30 ألف نسخة في إسبانيا وحدها، لا يَعِدُ القارئ بالسعادة كما لو كانت منتجاً استهلاكياً، بل يستعرض سيرة طويلة لفكرة السعادة في الفكر الفلسفي، ويصل إلى أن السعادة ليست وصفة جاهزة، بل تعلّمٌ طويل لحياة طيّبة ومعقولة.

السعادة بين التنمية الذاتية والفلسفة

تنطلق فيكتوريا كامبس من ملاحظة بسيطة وأساسية في آن واحد: تُعرَض السعادة اليوم في كل مكان كما لو كانت سلعة جاهزة للاقتناء؛ من رفوف كتب التنمية الذاتية التي تَعِدُ بأنّ تغييراً بسيطاً في العادات اليومية كفيلٌ بأن يحوّلنا إلى «أفضل نسخة من أنفسنا»، إلى الإعلانات التي تربط السعادة بالشراء والاستهلاك، وصولاً إلى الصور المصقولة على الشبكات الاجتماعية التي توحي بأنّ الحياة المثالية في متناول اليد لمن يتّبع خطواتٍ محدّدة بدقّة.

فيكتوريا كامبس

غير أنّ الكاتبة الإسبانية ترى أن هذه الصورة مبسَّطة إلى حدّ الخداع، وتقرّر أن تبدأ كتابها بسؤالٍ موجَّه إلى كل من يصدّق هذه الوعود السهلة: لو كانت السعادة مجرّد وصفة جاهزة تُطبَّق خطوةً خطوة، فلماذا لا تنجح هذه الوصفات مع الجميع، ولماذا يبقى شعور النقص والخيبة حاضراً رغم كل ما يُقال لنا عن «الطريق السريع» إلى الحياة السعيدة؟

وتضيف أن الوصفات التي تَعِدُ بالسعادة في عشر خطوات تتجاهل أمراً أساسياً: أنّ الإنسان لا يملك السيطرة الكاملة على كل ما يحيط به، وأن جزءاً كبيراً من حياته يتشكّل بفعل ما هو خارج عن إرادته، من ظروف اجتماعية واقتصادية، إلى علاقات معقّدة، إلى أزمات لا يمكن التنبّؤ بها. فكيف يمكن الحديث عن سعادة «مضمونة» بمجرّد اتّباع برنامج مُسبق الصنع؟

وبدل أن تقدّم للقارئ خطوات عملية من نوع «استيقظ في الخامسة صباحاً» أو «كرّر عبارات إيجابية أمام المرآة» أو «اكتب أهدافك»، تصطحب كامبس القارئ في رحلة عبر تاريخ الفلسفة، لتبحث عن كيفية تصوّر المفكّرين لمعنى السعادة. فتذكّرنا بأن السعادة ارتبطت عبر العصور بمعانٍ أعمق من مجرّد الشعور اللحظي بالرضا: عند أرسطو كانت ثمرة للفضيلة والعمل على النفس، وعند الرواقيين كانت ثمرة لقبول ما لا يمكن تغييره، وعند فلاسفة السياسة كانت مرتبطة بالعدالة والحرية والكرامة. كل هذا يعني أن السعادة ليست حالة تُنتَج بسرعة، بل نتيجة لمسار طويل من التربية، والتجربة، واتّخاذ القرارات، وتحمّل الخسائر أيضاً.

لماذا هذا الكتاب بديل حقيقي لكتب التنمية الذاتية؟

يمكن اختصار المسافة بين كتاب الفيلسوفة الإسبانية وكتب التنمية الذاتية في ثلاث نقاط أساسية.

أولاً، الكتاب لا يَعِد بحلٍّ سريع، على خلاف كتب التنمية الذاتية التي غالباً ما تعرض على القارئ طريقاً مباشراً: «اتبع هذه الخطوات وستتغيّر حياتك». كامبس تقول شيئاً آخر: السعادة تحتاج إلى وقت، إلى تعلّم، إلى تدريب على التفكير، إلى قدرة على قبول أن بعض الجراح لا تُشفى بالكامل، لكنها تُعاش بشكل مختلف.

ثانياً، يرفض الكتاب نموذج «الوصفة الواحدة للجميع» التي تروّج لها كتب التنمية الذاتية، والتي ترى أن تجربة شخص واحد في الوصول إلى السعادة ستنجح مع الآخرين. إذ تُذكّرنا الكاتبة بأن حياة كل إنسان تختلف، وأن الطريق إلى السعادة لا يمكن نسخه كما ننسخ برنامج حمية غذائية.

ثالثاً، يخفّف الكتاب من الشعور بالذنب الشخصي الموجود في كثير من الخطابات المعاصرة التي تقول: إذا كنت غير سعيد، فالخطأ منك وحدك؛ لم تكن إيجابياً بما فيه الكفاية، لم تنظّم وقتك كما يجب، لم تطبّق التعليمات بدقّة. كامبس تفتح زاوية أخرى: ماذا عن الفقر، عن الظلم، عن البطالة، عن الوحدة الاجتماعية، عن العنف اليومي؟ كيف يمكن أن نحمّل الفرد وحده مسؤولية شعوره بالخيبة إذا كان يعيش في ظروف خانقة؟

التربية... مدرسة السعادة

من أهمّ محاور الكتاب فكرة أن السعادة يمكن أن تُعلَّم في البيت وفي المدرسة. ففي مدرسته، لا يتعلّم الطفل الحساب واللغة فقط، بل يكتشف أيضاً معنى النجاح والفشل، ومعنى العمل الطويل، ومعنى الانتظار، ومعنى ألّا يحصل دائماً على ما يريد في اللحظة التي يريدها. وفي أسرته، يتعلّم الطفل من خلال المواقف اليومية كيف يتعامل مع الغيرة، ومع الخوف، والغضب، والحزن.

هنا تطرح كامبس سؤالاً قريباً من تجربة كل قارئ: ماذا لو عُلّمنا منذ الصغر أنّ الملل ليس عدوّنا، بل قد يكون فرصة؟ في زمنٍ تدعونا فيه كثير من الخطابات إلى ملء كل ثانية من اليوم بالنشاط والإنتاجية، تذكّرنا الكاتبة بأن لحظات الفراغ، والجلوس بلا هدف معيّن، قد تكون اللحظة التي تنبت فيها فكرة جديدة أو قرار مهم.

تربيتنا على الهروب من الملل، وعلى طلب المتعة الفورية، قد تجعلنا غير قادرين على احتمال الطريق الطويل إلى السعادة الحقيقية، تلك التي تحتاج إلى وقتٍ لبناء علاقة، أو إتقان مهنة، أو فهم النفس، أو إصلاح خطأ.

تعلّم التعامل مع المشاعر لا إلغاؤها

في كثير من كتب «الإيجابية» يُطلب من القارئ أن يطرد ما يسمّى «المشاعر السلبية» من حياته: لا تكن حزيناً، لا تغضب، لا تخَف، فكّر بشكلٍ إيجابي فقط. كامبس تقدّم رؤية أكثر واقعية ورفقاً بالإنسان: الحزن قد يكون إشارة إلى فقدٍ حقيقي، إلى علاقة انكسرت، إلى حلم لم يكتمل، وتجاهله لا يمحو السبب. والغضب قد يكون علامة على أن ظلماً ما قد وقع، أو أن حدوداً تمّ تجاوزها، وأن أشياء كثيرة يجب أن تتغيّر. والقلق قد يدلّ على أن حياتنا تسير في اتّجاهٍ لا نرتاح له، وأننا بحاجة إلى مراجعة اختياراتنا أو طلب مساعدة. السؤال الحقيقي، حسب الكاتبة، ليس: كيف أقتل هذه المشاعر؟ بل: كيف أفهمها وأتعلّم التعبير عنها دون أن تدمّرني أو تدمّر من حولي؟

قد لا يخرج القارئ من هذا الكتاب وهو يملك «خطة عمل» واضحة لما سيقوم به غداً، لكنه يخرج وفي ذهنه أسئلة جديدة، وفي قلبه شيء من الراحة: السعي إلى السعادة ليس سباقاً، وليس امتحاناً ننجح فيه أو نفشل، بل هو تعلّم طويل، يمكن أن يبدأ في أي عمر، وفي أي ظرف، إذا قرّر الإنسان أن ينظر إلى حياته بعينٍ أكثر رفقاً، وأكثر فهماً، وأقلّ خوفاً من النقص والضعف.