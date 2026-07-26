«جائزة المجر الكبرى للسيارات»: لاندو نوريس يفوز بالسباق... وأنتونيلّي ثالثاً

فاز البريطاني لاندو نوريس، سائق «مكلارين» وبطل العالم لسيارات «فورمولا1» بسباق «جائزة المجر الكبرى»، الأحد.

حقق نوريس أول فوز له هذا الموسم، بينما واجه زميله في فريق «مكلارين»، الأسترالي أوسكار بياستري، كارثة كادت تقضي على فرص فريق «فيراري» في صعود منصة التتويج.

تجاوز بياستري نوريس في الصدارة عند المنعطف الثاني من اللفة الأولى، لكن السائق البريطاني استعاد الصدارة مجدداً خلال الجولة الثانية من التوقفات في منطقة الصيانة، بعدما أفلت من اصطدام بزميله بياستري خلال محاولة الأخير تجاوز الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق «ويليامز».

وغضب بياستري بشدة، وزاد الطين بلة اضطراره إلى الانسحاب من السباق بسبب مشكلة ميكانيكية خلال اللفة الـ56 للسباق المكون من 70 لفة.

ولم يواجه نوريس أي صعوبة في الحفاظ على المقدمة، وأهدى فريقه «مكلارين» أول فوز الأول هذا الموسم، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» وبطل العالم السابق، بينما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» ومتصدر الترتيب هذا الموسم في المركز الـ3، ليحافظ على سجل فريقه المثالي في الوجود على منصة التتويج.

سيارة «مكلارين» للبريطاني لاندو نوريس في الصدارة تتجاوز خط النهاية بالمجر (إ.ب.أ)

وفي المركز الـ4، جاء شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فريق «فيراري»، متقدماً على زميله في الفريق؛ البريطاني لويس هاميلتون الذي تلقى عقوبة 5 ثوان لتجاوزه السرعة المحددة في منطقة الصيانة، وتلقى عقوبة تأخير على «شبكة الانطلاق» مثلما حدث لأنتونيلي.

وحافظ أنتونيلي على صدارته «بطولة السائقين» بفارق مريح، متفوقاً على هاميلتون والبريطاني الآخر جورج راسل سائق «مرسيدس» الثاني، وذلك قبل انطلاق فترة التوقف الصيفي الممتدة 4 أسابيع.