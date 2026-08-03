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الوداد المغربي يستعين بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026

الوداد المغربي يستنجد بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026 (النادي)
الوداد المغربي يستنجد بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026 (النادي)
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الوداد المغربي يستعين بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026

الوداد المغربي يستنجد بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026 (النادي)
الوداد المغربي يستنجد بنجومه القدامى في صفقات صيف 2026 (النادي)

لجأ نادي الوداد البيضاوي المغربي للاستعانة بنجومه القدامى في ترميم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل 2026 - 2027، أملاً في استعادة الهيبة محلياً وقارياً.

وأعلن نادي الوداد، مساء الأحد، عن تعاقده مع نجميه السابقين، الظهير الأيسر يحيى عطية الله، ولاعب الوسط يحيى جبران الذي سبق له ارتداء شارة قيادة الفريق. وقبلها بيوم، أعلن الوداد أيضاً تعاقده مع لاعب الوسط أيمن الحسوني، مساء السبت. وربط النادي المغربي هذا الثلاثي بعقود تمتد لموسم واحد فقط مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مؤكداً أنه يعول كثيراً على نقل خبراتهم لباقي لاعبي الفريق.

وفي المقابل، عاد حمزة جنان الله إلى صفوف الوداد بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2029. وكان عطية الله 31 عاماً رحل عن صفوف الوداد في شتاء 2024 لينتقل إلى سوتشي الروسي، وبعد أشهر قليلة انتقل لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل الاستغناء عنه في صيف 2025 ليعود مجدداً إلى النادي الروسي.

أما جبران 35 عاماً الذي يجيد أداء مهام لاعب الوسط وقلب الدفاع، فقد رحل عن الوداد في صيف 2024 إلى الكويت الكويتي، وبعدها تنقل بين ناديي أهلي بنغازي الليبي وعجمان الإماراتي في العامين الماضيين. وقبلهما غادر أيمن الحسوني 31 عاماً قلعة الوداد في صيف 2023 ليتنقل بين أندية معيذر القطري وعجمان الإماراتي والسويحلي الليبي. وكان الثلاثي يحيى عطية الله وأيمن الحسوني ويحيى جبران أسهموا في تتويج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022 على حساب الأهلي المصري.

وتأمل إدارة النادي في الاستفادة من خبرات الثلاثي لتجاوز كبوة الفريق في الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في الدوري محتلاً المركز الخامس ليغيب عن المشاركة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

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