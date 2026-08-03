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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا مدرب ليفربول يقلل من المخاوف بشأن إصابة فريمبونغ

جيريمي فريمبونغ (أ.ب)
جيريمي فريمبونغ (أ.ب)
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إيراولا مدرب ليفربول يقلل من المخاوف بشأن إصابة فريمبونغ

جيريمي فريمبونغ (أ.ب)
جيريمي فريمبونغ (أ.ب)

عبَّر أندوني إيراولا مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن أمله في ​ألا يكون جيريمي فريمبونغ قد تعرض لإصابة خلال الخسارة التي تلقاها فريقه 4-2 من ليدز يونايتد في مباراة تحضيرية أقيمت في شيكاغو أمس الأحد، بعد أن طلب المدافع استبداله في منتصف الشوط الثاني.

ولا يستطيع ليفربول تحمل خسارة فريمبونغ (25 ‌عاماً)، خاصة ‌وأن النادي يعاني بالفعل من ​عدة ‌انتكاسات ⁠بسبب ​الإصابات قبل ⁠انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع غو غوميز عن بداية الموسم بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفوز على سندرلاند، بينما لا يزال كونور برادلي وأوغو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني خارج ⁠التشكيلة مع استمرار تعافيهم من إصاباتهم.

وقال ‌إيراولا لوسائل الإعلام ‌الخاصة بليفربول بعد المباراة: «طلب ​جيريمي استبداله، لكنني ‌لا أعتقد أن الأمر يتعلق بإصابة».

وأضاف: «كان ‌مجرد إجهاد زائد، وآمل ألا يكون مصاباً. لا أعتقد أننا فقدنا أي لاعب». وتابع الإسباني إيراولا، الذي تولى تدريب ليفربول في يونيو (حزيران) بعد ‌إقالة الهولندي أرني سلوت، إن المباراة قدمت دروساً قيمة مع اختتام جولة ⁠الفريق ⁠في الولايات المتحدة.

وتابع: «من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي أردناها، لكنني أعتقد أنها كانت على الأرجح أكثر مباراة ودية استفدنا منها، من الناحية الإيجابية في الشوط الأول، ومن الناحية السلبية في الشوط الثاني».

وأكمل: «تعلمنا الكثير من هذه المباراة، وأعتقد أنه يمكننا استخلاص استنتاجات جيدة وحل بعض الأمور».

ويحل ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في ​المركز الخامس، ​ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس (آب).

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