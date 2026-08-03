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الرياضة رياضة عالمية

«الاتحاد الألماني»: علاقتنا مع إنفانتينو وصلت إلى طريق مسدود… فقدنا الثقة به

أندرياس ريتيغ (أ.ب)
أندرياس ريتيغ (أ.ب)
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«الاتحاد الألماني»: علاقتنا مع إنفانتينو وصلت إلى طريق مسدود… فقدنا الثقة به

أندرياس ريتيغ (أ.ب)
أندرياس ريتيغ (أ.ب)

أكد أندرياس ريتيغ، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة «كأس العالم» وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.

وقال ريتيغ، لمجلة «شتيرن» الألمانية: «أرى أن ما حدث فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً: «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».

وتابع: «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها، يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».

وأضاف: «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».

وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات، الأسبوع الماضي، تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة «كأس العالم»، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة «كأس العالم»، ليضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن الاقتراح.

وقال ريتيغ: «في البداية، شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو (فيفا) خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن، للأسف، المؤشرات كانت مختلفة».

وواصل: «لقد حدثت تطورات كثيرة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر مزيداً من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سُلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».

وختم: «بيان (يويفا) بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخّص كل شيء؛ لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».

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