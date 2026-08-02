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الرياضة رياضة عالمية

الحارس النرويجي نيلاند يقترب من لايبزيغ

الحارس النرويجي أوريان نيلاند (رويترز)
الحارس النرويجي أوريان نيلاند (رويترز)
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الحارس النرويجي نيلاند يقترب من لايبزيغ

الحارس النرويجي أوريان نيلاند (رويترز)
الحارس النرويجي أوريان نيلاند (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية الأحد أن الحارس النرويجي أوريان نيلاند بات قريباً من العودة إلى صفوف لايبزيغ الألماني.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن نيلاند يستعد لتعويض الحارس المجري بيتر غولاتشي، الذي اقترب من الرحيل عن لايبزيغ بعد 11 عاماً، تمهيداً للانضمام إلى فياريال الإسباني.

وسبق لنيلاند تمثيل لايبزيغ خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى أغسطس (آب) 2023، قبل انتقاله إلى إشبيلية الإسباني، وينتظر أن يعود هذه المرة في صفقة انتقال حر.

وسيكون الحارس النرويجي بمنزلة البديل للحارس الأساسي مارتن فانديفوردت في تشكيلة لايبزيغ.

ولفت نيلاند الأنظار خلال كأس العالم الأخيرة، بعدما قدم سلسلة من التصديات الحاسمة، أبرزها في فوز منتخب النرويج على البرازيل في دور الـ16.

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