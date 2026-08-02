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وفاة عنبر سعيد أحد أساطير الجيل الذهبي للكرة الكويتية

لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الراحل عنبر سعيد (النادي العربي)
لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الراحل عنبر سعيد (النادي العربي)
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وفاة عنبر سعيد أحد أساطير الجيل الذهبي للكرة الكويتية

لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الراحل عنبر سعيد (النادي العربي)
لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الراحل عنبر سعيد (النادي العربي)

توفي، الأحد، لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق عنبر سعيد إثر حادث أليم. ويعد سعيد أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للكرة الكويتية في ثمانينات القرن الماضي، بعد مسيرة حافلة ترك خلالها بصمة بارزة مع ناديه والمنتخب الوطني.

وقال النادي العربي، في بيان نعيه، إن عنبر سعيد كان أحد أبرز نجوم الفريق في حقبة الثمانينات، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، مقدماً تعازيه إلى أسرة الفقيد ومحبيه.

ويُعد سعيد من أبرز الأسماء التي دافعت عن ألوان النادي العربي خلال فترة شهدت تحقيق العديد من البطولات المحلية، إلى جانب التتويج بلقب كأس أندية مجلس التعاون الخليجي، وأسهم خلالها بأهدافه الحاسمة في نجاحات الفريق.

كما مثّل الراحل منتخب الكويت في عدد من الاستحقاقات القارية والدولية، وكانت آخر مشاركاته مع «الأزرق» في دورة الألعاب الآسيوية عام 1990 التي استضافتها العاصمة الصينية بكين، والتي تزامنت مع فترة الغزو العراقي للكويت.

واشتهر عنبر سعيد بقدراته الكبيرة في تسجيل الأهداف، ولا سيما الكرات الصعبة، وتميز بإجادته اللعب بالرأس وامتلاكه قفزة لافتة جعلته من أكثر المهاجمين تفوقاً في الألعاب الهوائية خلال تلك الحقبة.

وخارج المستطيل الأخضر، عُرف الراحل بأخلاقه الرفيعة وروحه المرحة وعلاقاته الطيبة مع زملائه، ليترك برحيله حزناً واسعاً في الأوساط الرياضية الكويتية التي ودعت أحد أبرز مهاجميها في الثمانينات.

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