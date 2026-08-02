رئيس بايرن يرحب بإلغاء خطة بيع كأس العالم

رحب هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بإلغاء خطط المستثمرين، ودعا إلى تغيير في نظام إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، فجر السبت، إيقاف الخطة التي تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بشراء حصص في شركة جديدة تشرف على الحقوق التجارية لـ«فيفا» وعمليات تنظيم البطولات، بما فيما كأس العالم. وقال هاينر، لدى مغادرة بايرن ميونيخ في رحلة تحضيرية للموسم الجديد: «من حسن الحظ أن هذا الكابوس انتهى بالسرعة نفسها التي بدأ بها، وأن هذه الفكرة العبثية قد ألغيت». أضاف هاينر: «يتعين علينا الآن التأكد من عدم عودة مثل هذه الفكرة إلى الواجهة مرة أخرى».

وأوضح رئيس النادي البافاري قائلاً: «إن هذه العملية لا تصدق حقاً؛ إذ لم يتم إبلاغ أي من الاتحادات مسبقاً، ثم ظهرت فجأة بين عشية وضحاها». واختتم هاينر تصريحاته قائلاً: «ينبغي أن تبقى كرة القدم، كرة قدم. وبصفته أعلى هيئة إدارية، فإن مهمة (فيفا) هي تنظيم كرة القدم. وإذا أراد المستثمرون الخارجيون التدخل، فهناك دائماً خطر تعرُّض المبادئ الأساسية والهياكل الرئيسية لكرة القدم للهجوم والتلاعب».