الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين في استهداف إسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 5 عسكريين في استهداف إسرائيلي جنوب البلاد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان صحافي عبر منصة «إكس»، بـ«إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، في أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة».

إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/BEILpXTL9p — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 2, 2026

يُذْكر أن إسرائيل شنت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان، والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار في 16 أبريل (نيسان) الماضي جرى تمديده مرات عدة. وأعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.