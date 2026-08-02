دورة واشنطن: فريتز يطيح ناكاشيما… ويواجه خودار في النهائي 

استعاد الأميركي تيلور فريتز، المصنف الثالث، توازنه في المجموعة الثالثة، ليفوز 6-3 و3-6 و6-2 على مواطنه براندون ناكاشيما، أمس السبت، ليتأهل ​إلى نهائي دورة واشنطن المفتوحة للتنس، ويضرب موعداً مع الإسباني الصاعد رافائيل خودار.

وتأهل المصنف العاشر عالمياً إلى النهائي رقم 23 في مسيرته ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعدما لعب 13 ضربة إرسال ساحقة و24 ضربة ناجحة، في حين ارتكب 16 خطأ سهلاً، مقابل 27 خطأ سهلاً من ناكاشيما.

وسيطر فريتز (28 ‌عاماً) على المجموعة ‌الأولى المتكافئة عندما تقدم 4-3 ​قبل ‌أن ⁠يكسر إرسال ​مواطنه لينهي ⁠المجموعة في 34 دقيقة.

وعاد ناكاشيما، الذي كان يسعى للوصول إلى نهائي بطولة من فئة 500 نقطة ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى، بقوة في المجموعة الثانية. وكسر إرسال فريتز ليتقدم 3-1، وحافظ على إرساله دون أن يخسر أي نقطة ليتقدم 5-2، ⁠لينهي المجموعة بعد شوطين ويفرض على فريتز ‌خوض مجموعة فاصلة.

واستعاد فريتز ‌زمام المبادرة منذ البداية في المجموعة ​الثالثة، وكسر إرسال منافسه في ‌الشوط الثاني قبل أن يحافظ على إرساله ‌دون أن يخسر أي نقطة ليتقدم 3-صفر. وواصل الضغط ليحسم الفوز ويحجز مقعده في النهائي، حيث سيواجه خودار.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، عاد خودار من تأخره بمجموعة واحدة ليفوز ‌6-7 و6-4 و6-4 على التشيلي أليخاندرو تابيلو.

وجاء هذا الفوز ليذكر الجميع بصعود خودار ⁠المذهل خلال ⁠الأشهر القليلة الماضية، بعد فوز تابيلو بآخر مواجهة بينهما بنتيجة 6-1 و6-2 في مارس (آذار) الماضي في دورة إنديان ويلز.

وفي ذلك الوقت، كان خودار خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، لكن مسيرته المثيرة للإعجاب خلال موسم الملاعب الرملية، والتي تضمنت فوزه بأول ألقابه في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في دورة جائزة الحسن الثاني الكبرى في المغرب، والذي دفعه إلى التقدم في ترتيب التصنيف العالمي.

وبفضل أدائه ​اللافت في واشنطن، سيدخل ​اللاعب (19 عاماً) قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم عند صدور التصنيف الجديد غداً الاثنين.