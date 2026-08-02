الفرنسي آرثر جيا يتوج بدورة لوس كابوس

قبل خمسة أيام، وصل الفرنسي آرثر جيا إلى دورة لوس كابوس للتنس، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين.

وفي ليلة السبت، قدم اللاعب الشاب (21 عاماً) أداءً هادئاً ومتزناً، ليفاجئ الكندي دينيس شابوفالوف (حامل اللقب) ويفوز عليه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 في المباراة النهائية للمسابقة، فئة الـ250 نقطة، ليحرز لقبه الأول في منافسات رابطة المحترفين.

وقال جيا خلال مراسم تسليم الكأس: «لم أكن أعرف كيف سأفوز هذا الأسبوع، كنت سعيداً للغاية كل يوم بالفوز بمباراة تلو الأخرى. وفي النهاية، حصدت الكأس، لقد كان أسبوعاً رائعاً».

وأصبح جيا سادس بطل في مسابقات رابطة محترفي التنس من مواليد عام 2005 أو بعده، لينضم إلى البرازيلي جواو فونسيكا، والتشيكي ياكوب مينسيك، والأميركي ليرنر تيان، والإسباني رافاييل جودار، والصيني شانغ غونشنغ في هذه القائمة.

وبدأ جيا الأسبوع وهو يحتل المركز الـ127 عالمياً، وهو أعلى مركز له في مسيرته، ومن المقرر أن يصعد إلى المركز 81 أو 82 في التصنيف العالمي للاعبين، الذي يصدر غداً الاثنين، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وبهذا الفوز، أصبح جيا اللاعب الـ11 الذي يحرز لقبه الأول في إحدى مسابقات رابطة محترفي التنس خلال الموسم الحالي.

ورغم الخسارة، يستمد شابوفالوف الثقة من أدائه الأخير في لوس كابوس، ويتجه الآن إلى بطولة «ناشونال بنك أوبن» التي تقام بمدينة مونتريال الكندية، حيث سبق أن بلغ الدور قبل النهائي بها عام 2017.

وقال شابوفالوف: «إنني سعيد للغاية بالعودة إلى الملعب، وبصحة جيدة. قبل أسابيع قليلة لم نكن نعلم إن كنت سأشارك في هذه البطولة من الأساس لذا، فإن العودة واللعب بهذا المستوى الرفيع أمر مميز للغاية».