«دورة واشنطن»: خودار يتأهل للدور قبل النهائي

واصل الإسباني رافاييل خودار انطلاقته هذا الموسم، وتغلب على الإيطالي لورنزو موسيتي، المصنف الرابع في البطولة، بنتيجة 1/ 6 و6/ 1 و6/ 4 ليتأهل للدور قبل النهائي ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

وذكر الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، إن خودار سيدخل قائمة أفضل 20 لاعباً، والتي ستصدر يوم الاثنين المقبل.

وقال خودار في مقابلة له داخل الملعب: «يبدو الأمر رائعاً للغاية. كل الجهد الذي أبذله خلال أسابيع التدريب والمنافسة يؤتي ثماره. أسعى دائماً لتقديم أفضل ما لدي. ما زال عليَّ أن أتعلم الكثير، وعليَّ أن أواصل السعي والاجتهاد».

وفي أغسطس (آب) الماضي، كان اللاعب الإسباني يوجد في المركز 540 في التصنيف، وبدأ اللاعب الشاب الموسم الحالي، وهو في المركز 168، وتغلب على موسيتي، المصنف الخامس على العالم سابقاً.

وتقدم خودار إلى المركز التاسع عشر في ترتيب التصنيف المباشر التابع للرابطة، متفوقاً بفارق 4 مراكز على أفضل مركز حصل عليه.

ويلتقي خودار في المباراة التالية بالبطولة ذات الـ500 نقطة مع التشيلي أليخاندرو تابيلو، والذي كان قد تغلب على خودار في وقت سابق من العالم الحالي، وتحديداً في بطولة «إنديان ويلز».

وتمكن تابيلو من التغلب على الأميركي بن شيلتون، المصنف الثاني في البطولة، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش) بنتيجة 4/ 6 و7/ 5 و6/ 4.