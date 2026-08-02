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الرياضة رياضة عالمية

وفاة جميع المتسلقين العشرة الذين جرفتهم الانهيارات الثلجية بباكستان

المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورغا (رويترز)
المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورغا (رويترز)
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وفاة جميع المتسلقين العشرة الذين جرفتهم الانهيارات الثلجية بباكستان

المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورغا (رويترز)
المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورغا (رويترز)

أكدت شركة «إيليت إكسبيد» المنظمة للرحلات الاستكشافية، وفاة المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورغا، وتسعة متسلقين آخرين، جرفتهم الانهيارات الثلجية في باكستان، موضحة أن فرق البحث لا تزال تحاول انتشال جثثهم.

وقالت الشركة في بيان لها، أمس السبت: «لقد فقد العالم أحد أعظم متسلقي الجبال»، مضيفة: «ليس هناك كلمات تخفف من ألم هذه الخسارة الفادحة».

وكانت الانهيارات الثلجية قد جرفت البعثة المكونة من عشرة أفراد، يوم الخميس الماضي، على جبل برود بيك في باكستان.

وعثر رجال الإنقاذ على أربع جثث وانتشلوا ثلاثاً منها أمس الأول الجمعة، في ظل ظروف جوية قاسية أعاقت تحليق المروحيات المخصصة للبحث والإنقاذ وكانت فرق الإنقاذ، مدعومة بمروحيات عسكرية، قد استأنفت البحث في وقت سابق أمس السبت عن بقية المتسلقين.

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