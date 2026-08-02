أرباح «لوبريف» تقفز 199 % إلى 196 مليون دولار في الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» بنسبة 199.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 734.1 مليون ريال (195.8 مليون دولار)، مقارنة مع 245.2 مليون ريال (65.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 184.6 في المائة، مقارنة مع 258 مليون ريال (68.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في إفصاح نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، إن نمو الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس خلال الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 112.6 في المائة إلى 992.1 مليون ريال (264.6 مليون دولار)، مقارنة مع 466.7 مليون ريال (124.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي بيان منفصل، أعلنت «لوبريف» توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 673 مليون ريال (179.5 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 168.2 مليون سهم، بواقع 4 ريالات للسهم، بما يعادل 40 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، على أن يبدأ صرف الأرباح في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.