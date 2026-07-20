أسواق الخليج متباينة مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية وارتفاع النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الاثنين، مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بعد مواصلة الولايات المتحدة هجماتها على إيران، لليلة التاسعة على التوالي، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وشهدت المنطقة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تطورات أمنية جديدة، إذ أعلن كل من الكويت والبحرين تعرضهما لهجمات إيرانية جديدة، كما حذرت السفارة الأميركية في المنامة رعاياها من احتمال استهداف مواقع داخل العاصمة البحرينية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن منشأة للكهرباء وتحلية المياه تعرضت لهجوم إيراني، في حين أعلن «الحرس الثوري» الإيراني تعرض ناقلتيْ نفط لأضرارٍ، خلال محاولتهما عبور مسار جنوبي في مضيق هرمز، متهماً الجيش الأميركي بتوجيه السفن إلى ذلك المسار.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنحو 0.1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.4 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.1 في المائة إلى 90.87 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1 في المائة، بضغط من انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.3 في المائة، وسهم «العربية للطيران» بنسبة 2.3 في المائة، في حين هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8 في المائة.

أما في قطر فارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.