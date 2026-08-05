متانة «أرامكو» تعزز قدرتها على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة

أظهرت نتائج «أرامكو السعودية» للربع الثاني من عام 2026 قدرة الشركة على المحافظة على قوة أدائها المالي والتشغيلي في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، إذ سجلت صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، بينما بلغ صافي الدخل المعدل للنصف الأول 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار).

كما سجَّلت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بقيمة 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، و210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بينما بلغت التدفقات النقدية الحرة 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني و115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في النصف الأول.

وأعلن مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، على أن يتم دفعها خلال الربع الثالث من العام.

تدفقات نقدية تعزز الجاذبية الاستثمارية

وقال محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج «أرامكو» تثبت دخول الشركة مرحلة جديدة من النضج التشغيلي والمالي، موضحاً أن النتائج الفصلية لا تعكس مجرد أرقام عابرة، بل تمثل حصاداً مباشراً لاستراتيجية طويلة الأمد واستثمارات مدروسة في البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الشركة تمتلك مرونة استثنائية في مواجهة التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، مدعومة بتنوع منافذ التصدير، وقوة المركز المالي، وانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بمعظم الشركات العالمية، مما أسهم في ضمان استقرار العمليات بكفاءة عالية.

وأشار الفراج إلى أن الأداء القوي يتجلى في التدفقات النقدية الحرة التي بلغت 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) خلال النصف الأول، معتبراً أنها تمثل مؤشراً مهماً للمستثمرين على قدرة الشركة العالية على توليد النقد.

وأوضح أن الضغوط المؤقتة الناتجة عن زيادة رأس المال العامل خلال الربع الثاني ترتبط بإدارة المخزون والذمم، وتمثل تحدياً تشغيلياً عابراً دون تأثير على جودة الأعمال والأساسيات المالية للشركة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض المخزونات العالمية تزيد حساسية أسواق النفط لأي انقطاع محتمل في الإمدادات، مما يعزز علاوة المخاطر، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى ذات الكفاءة التشغيلية العالية مثل «أرامكو» تتمتع بموقع استراتيجي للاستفادة من هذه البيئة والحفاظ على استقرار الإمدادات.

التوزيعات ومشاريع النمو

من جانبه، قال الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال «أرامكو» وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم التحديات التي شهدتها أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج والتكامل بين أنشطة المنبع والتكرير والبتروكيماويات والانضباط في إدارة التكاليف أسهمت في دعم الأداء المالي للشركة.

وأضاف أن استمرار الشركة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة خلال فترة اتسمت بمتغيرات جيوسياسية متسارعة يعكس امتلاكها واحدة من أكثر منظومات الطاقة تكاملاً وموثوقية في العالم، وهو ما يعزز مكانتها كمورد عالمي يعتمد عليه في أمن الطاقة.

وفيما يتعلق بالتوزيعات، أوضح العطاس أن استمرار التوزيعات الأساسية بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) يعكس قوة التدفقات النقدية وثقة الإدارة في قدرة الشركة على توليد السيولة مستقبلاً، كما يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.

أحد المرافق التابعة لشركة «ارامكو» (الشركة)

العائد الأعلى بين العمالقة

وذكر العطاس أن عائد توزيع «أرامكو السعودية» يعد الأعلى بين عمالقة الطاقة عند نحو 5 في المائة، متجاوزاً متوسط العائد في السوق السعودية «تاسي» البالغ 3.5 في المائة، كما يفوق بشكل طفيف الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر «سايبور». وأضاف أن الشركة رفعت توزيعاتها بنحو 2 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بنمو أرباحها وقدرتها على مواصلة الإمدادات، مما يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

وأشار إلى أن مشروعات الشركة الكبرى، بما في ذلك الجافورة والظلوف والفاضلي، تمثل محركات رئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة، من خلال دعم الإنتاج وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وفي السياق ذاته، أوضح الفراج أن تركيز «أرامكو» المتزايد على قطاع الغاز والاستثمارات الاستراتيجية والتقنيات الحديثة وحلول خفض الانبعاثات يمثل تحولاً نوعياً في هويتها الاستراتيجية، لتتجه من شركة نفط تقليدية إلى شركة طاقة عالمية متكاملة.

وأضاف أن هذا التوسع يستهدف تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد المطلق على النفط الخام، بما يتماشى مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة ويعزز آفاق الاستدامة طويلة الأجل.

استمرارية الأعمال وسط المتغيرات

وكان رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر قال إن أداء الشركة في النصف الأول من عام 2026 تميز بمرونة عالية، بفضل كفاءة وتفاني موظفيها، وجاهزية أعمالها وعملياتها للاستجابة لمتغيرات السوق المتسارعة.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر (رويترز)

وأضاف أن «أرامكو السعودية» تواصل تأكيد قدرتها على المحافظة على استمرارية الأعمال رغم اضطرابات الإمدادات والتحديات الجيوسياسية، مستفيدة من قاعدة أصولها المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية التي يعززها التخطيط على مدى عقود، بما في ذلك خط أنابيب شرق-غرب وطاقة التخزين ومرافق التصدير.

وأوضح الناصر أن هذه الأصول مكّنت الشركة من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير، مع المضي قدماً في مشاريعها الرئيسية، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض المخزونات العالمية يبرزان أهمية أمن الطاقة وإضافة مصادر جديدة للطاقة أكثر من أي وقت مضى.

وأكَّد أن قدرة «أرامكو» على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق على المدى القصير، إلى جانب القدرة على زيادة الإنتاج والتركيز على الاستثمار الاستراتيجي واستخدام التقنية، تعزِّز مكانة الشركة الراسخة في الاقتصاد العالمي.