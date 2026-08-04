«أرامكو السعودية» تحقق صافي دخل معدل بـ33.4 مليار دولار في الربع الثاني

حققت «أرامكو السعودية» صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغ صافي الدخل المعدل للنصف الأول 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار)، مدعومة بقدرتها على المحافظة على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية رغم الاضطرابات الإقليمية.

وأظهرت نتائج الشركة تسجيل تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بقيمة 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) في الربع الثاني، و210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 46.0 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في الربع الثاني، و115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في النصف الأول، متأثرة بزيادة رأس المال العامل بمقدار 51.1 مليار ريال (13.6 مليار دولار) خلال الربع الثاني.

وارتفعت نسبة المديونية إلى 6.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بـ4.8 في المائة بنهاية مارس (آذار) 2026.

وأعلن مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، على أن يتم دفعها خلال الربع الثالث من العام.

وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» أمين الناصر، إن الشركة أظهرت مرونة عالية خلال النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن «أرامكو» واصلت الإنتاج والنقل والتصدير رغم اضطراب الإمدادات غير المسبوق في مضيق هرمز، مستفيدة من قاعدة أصولها المتنوعة وبنيتها التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خط أنابيب شرق-غرب وطاقة التخزين ومرافق التصدير.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الرئيسية، إذ يسير مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الظلوف، وتوسعة معمل الغاز في الفاضلي، وفق الجدول الزمني لإنجازهما في عامَي 2026 و2027 على التوالي.

كما حافظت المرحلة الأولى من معمل الغاز في الجافورة على إنتاج ثابت من غاز البيع والمكثفات، فيما تواصل المرحلة الثانية أعمال المشتريات والبناء، ومن المتوقع اكتمالها في عام 2027.

وأشارت «أرامكو» إلى أن اتفاقية بيع جميع حصصها في شركة «بريفكيم» تدعم التحسين الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وارتفع سهم شركة «أرامكو»، خلال تداولات يوم الاثنين، 2 في المائة عند الإغلاق إلى 27.12 ريال، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو، عشية إعلان الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، الذي انهار في بداية شهر يوليو (تموز).