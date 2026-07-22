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الاقتصاد

«العربية للأنابيب» تفوز بعقد من «أرامكو» بـ18.1 مليون دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
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«العربية للأنابيب» تفوز بعقد من «أرامكو» بـ18.1 مليون دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب»، يوم الأربعاء، توقيع عقد جديد مع شركة «أرامكو السعودية»، لتصنيع وتغليف وتوريد أنابيب الصلب، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 68 مليون ريال (18.13 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن مدة العقد تمتد لـ8 أشهر، مشيرة إلى أن التوقيع الفعلي جرى الثلاثاء الموافق 21 يوليو (تموز) 2026.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في القوائم المالية للشركة، خلال الربع الأخير من العام الحالي 2026، والربع الأول من العام المقبل 2027.

كما أكدت الشركة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

يأتي هذا العقد ضمن سلسلة من العقود التي تُبرمها «أرامكو السعودية» لتطوير وبناء البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الطاقة، مما يعزز المحتوى المحلي والشركات الوطنية المُدرَجة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي شركات أرامكو السعودية

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