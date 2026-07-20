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الرياضة رياضة عالمية

الرميان يتوّج كوبارسي... و«أرامكو» تواصل حضورها العالمي

ياسر الرميان يتوج اللاعب كوبارسي بالجائزة (رويترز)
ياسر الرميان يتوج اللاعب كوبارسي بالجائزة (رويترز)
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الرميان يتوّج كوبارسي... و«أرامكو» تواصل حضورها العالمي

ياسر الرميان يتوج اللاعب كوبارسي بالجائزة (رويترز)
ياسر الرميان يتوج اللاعب كوبارسي بالجائزة (رويترز)

سلّم ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو»، جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026 إلى الإسباني باو كوبارسي، عقب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وتوّج المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي بالجائزة، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مشوار البطولة، ليحصد إحدى أبرز الجوائز الفردية التي تقدمها «أرامكو» بصفتها شريكاً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد من بطولاته.

وجاء حضور الرميان إلى منصة التتويج بصفته رئيساً لمجلس إدارة «أرامكو»، في مشهد يعكس الحضور السعودي المتزايد في كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، سواء عبر الشراكات التجارية، أو الاستثمار في القطاع الرياضي، الذي يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد الرميان أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد الرياضي الدولي، إذ يتولى إلى جانب منصبه محافظاً لصندوق الاستثمارات العامة رئاسة مجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، منذ استحواذ الصندوق على النادي في عام 2021، وهي المرحلة التي شهدت تحولاً كبيراً في مسيرة النادي، وتُوِّجت بإحراز لقب كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي، وعودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مشاركة «أرامكو» في تتويج جوائز كأس العالم ضمن شراكتها العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصفتها شريك الطاقة الرسمي.

مواضيع
كأس العالم أرامكو رياضة إسبانية السعودية إسبانيا

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