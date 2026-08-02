السوق السعودية تستهل الأسبوع بارتفاع 100 نقطة مع صعود القياديات

استهلت سوق الأسهم السعودية تداولات الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة، ليتداول فوق مستوى 10700 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليار ريال قبل الإغلاق بأكثر من ساعتين.

وجاء الصعود بدعم من الأسهم القيادية، إذ قاد سهما «مصرف الراجحي» و«أرامكو السعودية» مكاسب السوق، وسط تحسُّن شهية المستثمرين بعد موجة من التراجعات خلال الفترة الماضية.

وسجَّل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10721 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10574 نقطة.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 3 في المائة إلى 64.15 ريال، بينما صعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة إلى 26.62 ريال.

كما قفزت أسهم «معادن» و«أكوا»، و«مصرف الإنماء»، و«إس تي سي»، و«التعاونية»، و«بوبا العربية»، و«المراعي»، و«سابك»، و«دار الأركان» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

وتصدر سهم «لازوردي» قائمة الأسهم المرتفعة بعد صعوده بالنسبة القصوى عند 10 في المائة.