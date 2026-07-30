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الاقتصاد

أرباح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» ترتفع 410 % في النصف الأول

مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)
مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)
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أرباح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» ترتفع 410 % في النصف الأول

مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)
مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى 194 مليون ريال (نحو 52 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 38 مليون ريال (نحو 10 ملايين دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 410 في المائة.

وحسب البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع حصتها في صافي أرباح الشركات المدارة بصورة مشتركة بدعم من تحسن متوسط أسعار بيع بعض المنتجات، وانخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة إعادة تقييم الأعمار الافتراضية للأصول الثابتة، إلى جانب تراجع مصروف الزكاة.

في المقابل، أشارت الشركة إلى أن النتائج تأثرت بانخفاض الكميات المبيعة بسبب تأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف اللقيم، وتراجع العائد من المرابحات الإسلامية، إضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وعلى صعيد أداء السهم، انخفض سهم الشركة بنسبة 4.48 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليغلق عند 11.94 ريال.

وأوضحت الشركة أن بنود المبيعات والإيرادات لا تظهر في قائمة الربح أو الخسارة؛ نظراً لتطبيقها طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في الشركات المدارة بصورة مشتركة.

وعلى أساس ربعي، تحولت المجموعة إلى صافي خسارة بلغ 58 مليون ريال (نحو 15 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2026، مقابل صافي ربح قدره 20 مليون ريال (نحو 5 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن ذلك يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض حصتها في صافي أرباح الشركات المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم وتراجع الكميات المبيعة بسبب تأثر سلاسل الإمداد، رغم تحسن أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض مصروف الاستهلاك، إلى جانب انخفاض العائد من المرابحات الإسلامية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، فيما حدّ انخفاض مصروف الزكاة من أثر تلك العوامل.

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