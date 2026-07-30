عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي غير النفطي يصمد أمام تداعيات «أزمة هرمز»

حقق نمواً 0.6 % وفق التقديرات السريعة الصادرة عن «هيئة الإحصاء»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

الاقتصاد السعودي غير النفطي يصمد أمام تداعيات «أزمة هرمز»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المائة، ما يعني صمود الاقتصاد غير النفطي أمام تداعيات مضيق «هرمز».

في المقابل، تأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7 في المائة، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تكشف الأرقام أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انتقالية مهمة؛ مبينة أن أداء الناتج المحلي لم يعد مرتبطاً بالكامل بتقلبات النفط.

ورغم الانخفاض في الأنشطة النفطية، فإن الاقتصاد غير النفطي يواصل أداءه في تحقيق نمو إيجابي، وهو ما يؤكد استمرار الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى توسع القطاعات الواعدة بما فيها الصناعة والسياحة والخدمات واللوجستيات، التي باتت تشكل قاعدة أكثر صلابة للنشاط الاقتصادي.

كما أن هذا الأداء يحمل دلالة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، إذ جاء بالتزامن مع أزمة «هرمز» التي أثارت مخاوف واسعة بشأن حركة التجارة والطاقة.

ولم تظهر القطاعات غير النفطية علامات تؤثر حادة، وهو ما يعكس ارتفاع قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعزز الرهان على مستهدفات «رؤية 2030» في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت الهيئة إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تهدف إلى توفير مؤشرات مبكرة عن أداء الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين، قبل استكمال البيانات النهائية للحسابات القومية.

وبدأت الهيئة العامة للإحصاء نشر هذه التقديرات اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020، في إطار تعزيز سرعة إتاحة البيانات الاقتصادية ومواكبة التطورات الاقتصادية بشكل أكثر آنية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 5.5 % في 2027

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (الإنترنت)

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 5.5 % في 2027

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5 في المائة في عام 2027، مع تعافي النشاطين النفطي وغير النفطي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد واصلت مجموعة «stc» توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.(الشرق الأوسط)
الاقتصاد

أرباح «stc» ترتفع 6.3 % في النصف الأول بدعم نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية

سجلت مجموعة «إس تي سي (stc)» نمواً في صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

«السوق السعودية» تهبط 1.3 %

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأربعاء متراجعاً بنسبة 1.3 في المائة، بضغط من تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مرافق إنتاج المياه في السعودية (الهيئة السعودية للمياه)
الاقتصاد

«عام الماء»… السعودية تتوّج مسيرة التحول إلى ريادة عالمية في الاستدامة

لم يكن اختيار السعودية عام 2027 ليكون «عام الماء» مجرد مناسبة رمزية للاحتفاء بأحد أهم الموارد الحيوية، بل جاء تتويجاً لمسيرة تحول ممتدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مصنع «أميركانا» للبطاطس المجمدة في الرياض (الشركة)
الاقتصاد

أرباح «أميركانا» ترتفع 59.2 في المائة في النصف الأول من 2026

ارتفعت أرباح شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية»، المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم، بنسبة 59.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 552 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)