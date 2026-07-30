السعودية تضيف خدمة «تشاينا إكسبرس» لدعم حركة التجارة مع الصين

عززت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) الربط الملاحي بين السعودية والصين بإضافة خدمة الشحن «تشاينا سعودي إكسبرس» (CSE) التابعة لشركة «هايزون غروب» إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة بين البلدين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز تنافسية الموانئ السعودية.

وأوضحت «موانئ» أن الخدمة الجديدة تربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شنغهاي، ونينغبو، ونانشا في الصين، إلى جانب ميناء كلانغ، بطاقة استيعابية تبلغ 1400 حاوية قياسية، بما يعزز انسيابية حركة الشحن البحري وسلاسل الإمداد بين السعودية والأسواق الآسيوية.

وتأتي إضافة الخدمة ضمن جهود «موانئ» لتعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي على خريطة النقل البحري العالمية، ودعم الصادرات الوطنية، وتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في تحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية.

وأكدت الهيئة أن الخدمة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الميزة التنافسية للميناء، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030» لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً ومحوراً رئيسياً للتجارة الدولية.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي أحد أهم الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر، إذ يؤدي دوراً محورياً في ربط السعودية بالأسواق العالمية، مستفيداً من بنيته التحتية المتطورة ومرافقه اللوجستية التي تدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.