سقوط مسيّرة في ميناء الفاو بالعراق... ولا إصابات

أفادت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة في ميناء الفاو العراقي دون وقوع أضرار.

وأعلنت «الشركة العامة لموانئ العراق»، أن حادث سقوط الطائرة المسيّرة لم يؤثر في سير العمليات التشغيلية داخل الميناء.

وذكر بيان للشركة، تلقته «وكالة الأنباء العراقية»، أن «الشركة العامة لموانئ العراق تود أن توضح للرأي العام أنه في وقتٍ سابق من صباح اليوم سقطت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر ضمن محيط ميناء الفاو الكبير؛ وتحديداً في منطقة مفتوحة».

وأكدت الشركة أن «الحادث لم يُسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، إذ سقطت الطائرة في أرض مفتوحة بعيدة عن العاملين والمعدات والمنشآت، ولم يؤثر الحادث في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل الميناء، وهي مستمرة بصورة اعتيادية».

وأضاف أن «الجهات الأمنية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة».

ودعت الشركة وفقاً للبيان «وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترويج أي معلومات قد تكون مضللة للرأي العام».

من جهتها، أعلنت قائممقامية قضاء الفاو في البصرة بالعراق، الأربعاء، عدم تسجيل أي أضرار جراء سقوط المسيّرة في ميناء الفاو، حسبما أفادت «وكالة الأنباء العراقية».

وقال قائممقام القضاء، وليد الشريفي، للوكالة، إنه «في صباح اليوم (الأربعاء)، سقطت طائرة مسيّرة في ساحة الحاويات بميناء الفاو الكبير، ما أدى إلى تهشمها بالكامل».

وأضاف: «لم نسجل أي أضرار مادية أو بشرية من خلال هذا الحادث».