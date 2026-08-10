مقاتلات أميركية تعترض طائرتين فوق نادي ترمب للغولف في نيوجيرسي

اعترضت مقاتلات أميركية طائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة حول نادي الغولف التابع للرئيس دونالد ترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إعلامية أميركية والجيش.
وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أميركا (نوراد) أن مقاتلات من طراز «إف-16» اعترضت الطائرتين يوم الأحد ورافقتها بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «نيويورك بوست» أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الغولف الخاص بترمب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يذكر الجيش الأميركي عدد المقاتلات المشاركة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرات التي انتهكت الحظر.
ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يتواجد فيها الرؤساء الأميركيون لأسباب أمنية. وتحدث الانتهاكات بين الحين والآخر وغالبا ما تتضمن طائرات أصغر حجما. وحثت «نوراد» الطيارين على التحقق من قيود المجال الجوي ذات الصلة قبل كل رحلة طيران.