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العالم آسيا

5 قتلى و41 مفقوداً إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا

الدخان يتصاعد من سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» بعد اندلاع حريق فيها قبالة جزيرة مادورا بإندونيسيا (الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ - أ.ب)
الدخان يتصاعد من سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» بعد اندلاع حريق فيها قبالة جزيرة مادورا بإندونيسيا (الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ - أ.ب)
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5 قتلى و41 مفقوداً إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا

الدخان يتصاعد من سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» بعد اندلاع حريق فيها قبالة جزيرة مادورا بإندونيسيا (الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ - أ.ب)
الدخان يتصاعد من سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» بعد اندلاع حريق فيها قبالة جزيرة مادورا بإندونيسيا (الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ - أ.ب)

قالت «وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية»، في بيان اليوم (الأحد)، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 41 آخرين في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبَّارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

تصاعد الدخان من سفينة الركاب «موتيارا سانتوسا 2» بعد اندلاع حريق فيها قبالة جزيرة مادورا بإندونيسيا (الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ - أ.ب)

وكانت العبَّارة تقلّ 271 من ركاب وأفراد طاقم العبَّارة، تمَّ إنقاذ 225 منهم، وفقاً لبيانات الوكالة الصادرة بعد ظهر اليوم (الأحد).

وأضاف البيان أنَّ عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية. وكانت العبَّارة متجهةً من سورابايا في مقاطعة جاوة الشرقية إلى مدينة ماكاسار في سولاويزي الجنوبية.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق، لكن الحادث وقع صباح الأحد، بحسب البيان.

وتقع جزيرة مادورا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجاوة.

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