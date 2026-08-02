رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية: استمرار إنفانتينو غير مقبول

قال رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم، اليوم (الأحد)، إنَّ استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد ​الدولي للعبة (فيفا) يبدو صعباً في أعقاب فشل خطته لبيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقال كلاوديوس شيفر، الذي تمثِّل منظمته 53 بطولة دوري لكرة القدم للرجال والسيدات، إن هناك «نتيجة واحدة فقط» يمكن أن يواجهها إنفانتينو بعد أن أثارت خطته موجةً من الاحتجاجات من قبل ‌الاتحادات القارية.

وقال شيفر ‌لصحيفة «زونتاكس سايتونغ» السويسرية: «عندما رأيت ​كيف تطوَّرت ‌هذه ⁠القضية ​برمتها، وأن ⁠الهيئات الرئيسية في (فيفا) لم تشارك في هذا القرار، فإنَّ هناك عادة نتيجة واحدة فقط في أي شركة أو اتحاد».

وأضاف شيفر، رداً على سؤال عمّا إذا كان هذا يعني أن إنفانتينو أصبح الآن غير مقبول رئيساً لـ(فيفا): «هذه هي ⁠النتيجة عادة عندما يقوم شخص ما في ‌شركة ما بدفع ‌صفقة تجارية مثل هذه إلى الأمام ​دون علم أحد».

وأعلن إنفانتينو، ‌يوم الجمعة، أن «فيفا» ألغى خطته بعد ‌ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، أمس (السبت)، إنهما فقدا الثقة في قيادته.

وأكد شيفر، الذي يشغل أيضاً منصب ‌الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السويسري الممتاز، أنَّ الاقتراح يشير إلى أنَّ الهدف ⁠الرئيسي ⁠لـ«فيفا» هو تعظيم أرباح الأطراف الثلاثة من خلال تنظيم مزيد من المسابقات الأكبر حجماً في المستقبل.

وقال: «الأمر يتعلق حصرياً بالمزايا المالية؛ بينما تم تجاهل كل شيء تماماً».

وأكد شيفر أنَّ رابطة مسابقات الدوري الأوروبية عارضت هذا الاقتراح لأنَّه كان سيضيف مزيداً من المباريات إلى جدول المباريات الدولية المزدحم بالفعل، مما سيضر بالبطولات المحلية.

وقال: «لم يكن أحد على علم بهذه الخطط، ولا حتى مجلس (فيفا)، وهو ​الهيئة الإدارية للاتحاد ​الدولي. وفوجئت جداً بأنَّ الرئيس كان يتصرَّف بمفرده تماماً في هذه المسألة».