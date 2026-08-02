أرتيتا يتوقع مزيداً من الصفقات لتعزيز صفوف آرسنال

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، إنَّ النادي سيضخ مزيداً من الأموال قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالية، ​مؤكداً أنَّ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «لن يقف مكتوف الأيدي» في الوقت الذي يستعد فيه للدفاع عن لقبه الأول في الدوري منذ 22 عاماً.

وكان آرسنال هادئاً نسبياً منذ بداية سوق الانتقالات الحالية مقارنة بمنافسيه الذين أنفقوا أموالاً طائلة مثل ‌توتنهام هوتسبير ومانشستر ‌سيتي وتشيلسي، لكن الفريق ​الذي ‌يتَّخذ ⁠من ​شمال لندن ⁠مقراً له ارتبط اسمه بالسعي للتعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو جيمارايش، وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ورغم أنَّ أرتيتا لم يرد على التقارير التي تشير إلى سعي آرسنال لضم الثنائي، فإنَّه أكد للصحافيين، أمس (⁠السبت)، أنَّ النادي عازم على «تحسين ‌وتطوير» تشكيلة الفريق.

وقال ‌الإسباني عقب الفوز 4 - 1 على ​جيرونا في مباراة ‌ودية استعداداً للموسم الجديد: «من الواضح أننا نتوقع ‌حدوث تحركات في الأسابيع القليلة المقبلة».

وأضاف: «نريد التَّحسُّن مثل أي فريق آخر، ويمكنكم أن تروا سوق الانتقالات وما يفعله منافسونا، وما نقوم به. لن نقف ‌مكتوفي الأيدي، ونحن طموحون جداً فيما نقوم به. الفوارق ضئيلة للغاية. لأننا نريد ⁠التَّحسُّن، ⁠والمستوى سيرتفع. نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق. وعلينا التأكد من تحديد العناصر التي يفتقر إليها الفريق».

وتعاقد آرسنال حتى الآن مع الحارس الفرنسي إيلان ميلييه، والمهاجم اليوناني كريستوس تزوليس، في حين انضم المدافع بييرو هينكابي بشكل نهائي إلى الفريق بعد أن قضى الموسم الماضي في ملعب الإمارات على سبيل الإعارة.

ويستهل الفريق حملة الدفاع عن لقب ​الدوري الممتاز على ​أرضه بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً، في 21 أغسطس (آب).