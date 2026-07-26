مورينيو يعارض انتقال فينيسيوس جونيور إلى آرسنال

بدأ آرسنال دراسة إمكانية التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في خطوة قد تكون من أكبر صفقات سوق الانتقالات الصيفية، لكن عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب النادي الملكي قد تعرقل الصفقة.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، أبلغ مورينيو إدارة ريال مدريد بوضوح أنه يريد الحفاظ على جميع نجوم الفريق الأساسيين، وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، وجود بيلينغهام، رافضاً مناقشة رحيل أي منهم هذا الصيف.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن بين آرسنال وريال مدريد، فإن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البالغ 26 عاماً يُعد جدياً، خصوصاً في ظل وضعه التعاقدي؛ إذ ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو (حزيران) من العام المقبل، بينما لم تحقق مفاوضات التجديد تقدماً كبيراً.

ويمثل هذا الوضع مصدر قلق لإدارة ريال مدريد، خصوصاً مع وجود تساؤلات حول علاقة فينيسيوس بمورينيو، على خلفية بعض الأحداث التي شهدها الموسم الماضي، إلا أن المدرب البرتغالي لا يزال مصراً على بقاء اللاعب ضمن مشروعه الجديد.

وفي الوقت نفسه، يراقب ريال مدريد وضع رودري، قائد منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم، ونجم مانشستر سيتي، رغم أن النادي الملكي سبق أن قاطع حفل الكرة الذهبية عام 2024 بعد تتويج رودري بالجائزة على حساب فينيسيوس.

ويأتي اهتمام آرسنال بالنجم البرازيلي استجابة لرغبة المدرب ميكيل أرتيتا في رفع مستوى الفريق خلال الصيف، بعدما طالب الإدارة، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتحرك بقوة وسرعة وذكاء من أجل تعزيز التشكيلة.

وتعاقد آرسنال حتى الآن مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس من كلوب بروج مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، كما ضم الحارس إيلان ميسلييه في صفقة انتقال حر، لكنه خسر سباق التعاقد مع مورغان روجرز لصالح تشيلسي.

لكن صفقة فينيسيوس لن تكون سهلة، ليس فقط بسبب رفض مورينيو، بل أيضاً بسبب راتب اللاعب الذي يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو رقم سيجعله الأعلى أجراً في صفوف آرسنال، وقد يؤثر في مفاوضات تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، بينهم ديكلان رايس، إضافة إلى عقد أرتيتا نفسه.

كما أن النادي اللندني بحاجة إلى بيع عدد من لاعبيه قبل إبرام صفقة بهذا الحجم، خصوصاً بعدما أنفق مبالغ ضخمة خلال سوق الانتقالات الماضية، واقتربت ميزانيته من حدودها القصوى.

ويرى آرسنال أن التعاقد مع جناح أيسر سريع ومن الطراز العالمي بات أولوية منذ سنوات، بعدما فشل النادي سابقاً في ضم أسماء مثل رافينيا، وبيدرو نيتو، وميخايلو مودريك، وموسى ديابي، ونيكو ويليامز، ومورغان روجرز.

ويُعد فينيسيوس أحد أفضل الأجنحة في العالم، بعدما سجل أكثر من 20 هدفاً في جميع المسابقات خلال كل واحد من المواسم الخمسة الأخيرة، إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

ومن الناحية النظرية، قد يكون هذا الصيف مناسباً لإتمام الصفقة، بسبب بلوغ اللاعب قمة مستواه، وتبقي عام واحد فقط في عقده، إضافة إلى أن آرسنال بات وجهة أكثر جاذبية بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي، ووصوله إلى نهائي دوري الأبطال.

لكن الواقع يبدو أكثر تعقيداً؛ إذ إن تكلفة الصفقة، من قيمة الانتقال إلى الراتب، قد تجبر النادي على إعادة النظر في خططه الأخرى، بما في ذلك صفقات محتملة لبرونو غيماريش وإزري كونسا.

وإذا نجح آرسنال في حسم الصفقة، فستكون بلا شك الأضخم في تاريخ النادي، لكنها لا تزال بعيدة المنال، في ظل تمسك مورينيو باللاعب، وضخامة التكلفة المالية، وحاجة آرسنال إلى تحقيق مبيعات كبيرة قبل التحرك بشكل جدي.