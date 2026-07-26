بعمر 59 عاماً... الياباني ميورا يُسجل من جديد

سجّل نجم كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا أول هدف له في مباراة رسمية منذ ما يقرب من 4 سنوات، السبت، عندما هزّ الشباك وعمره 59 عاماً، في المباراة التي سحق فيها فوكوشيما يونايتد فريق إيواكي فوروكاوا 7-صفر، ليتأهل إلى الدور التالي من كأس الإمبراطور.

وسجّل ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو»، هدفه في الدقيقة 52، ليجعل النتيجة 5-صفر لفوكوشيما متوّجاً انطلاقة مميزة داخل منطقة الجزاء بتسديدة من أول لمسة بعد تمريرة من أحد زملائه، وعمره 59 عاماً و149 يوماً.

وأثار الهدف احتفالات بين زملائه في الملعب وعلى مقاعد البدلاء، قبل أن يُجرى استبدال المهاجم المخضرم بعد 3 دقائق.

وهذا أول هدف لميورا في مباراة رسمية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عندما سجّل هدفاً لفريق سوزوكا بي جي، المعروف حالياً باسم أتلتيكو سوزوكا، في مباراة خسرها الفريق أمام إف سي أوساكا ضمن الدوري الياباني.

ويستعد الدولي الياباني السابق لخوض موسمه الاحترافي 42، وهو رقم قياسي، بعد تمديد فترة إعارته مع فوكوشيما يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة حتى يونيو (حزيران) 2027.

وانضم ميورا للنادي قادماً من يوكوهاما في ديسمبر (تشرين الأول)، وسيبقى مع فوكوشيما بعد أن خاض 6 مباريات خلال موسم 2026 المختصر.

ومع استعداد البطولات المحلية اليابانية للمحترفين للتحول لإقامتها بين فصلي الخريف والربيع، سيدخل ميورا سن الستين وهو لا يزال محترفاً، مضيفاً فصلاً آخر إلى واحدة من أطول المسيرات في تاريخ كرة القدم.

وسجًل ميورا 55 هدفاً في 89 مباراة مع اليابان، بعد أن شارك لأول مرة مع منتخب بلاده عام 1990، لكنه استبعد من تشكيلة الفريق في أول مشاركة بكأس العالم عام 1998 قبل أن يعتزل دولياً عام 2000.