الاتحاد يدخل المنافسة مع الدرعية للحصول على بيدرو

دخل نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة في منافسة مع نادي الدرعية للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي بيدرو غونسالفيس، الجناح الأيسر لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفقاً لمصادر صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وأكدت المصادر ذاتها أن نادي الاتحاد الأقرب الآن إلى إتمام الصفقة، التي قد تكتمل بنهاية الأسبوع الحالي، حيث من غير المرجَّح أن يشارك بيدرو غونسالفيس مع فريق سبورتينغ لشبونة للمباراة الودية المقبلة، يوم الجمعة.

ولعب بيدرو غونسالفيس صاحب الـ28 سنة بقميص سبورتينغ لشبونة 239 مباراة، سجَّل خلالها 97 هدفاً وصنع 66 هدفاً، حيث يُعدّ من أبرز عناصر الفريق الهجومية في المواسم الأربعة الماضية.

وتبلغ قيمة اللاعب البرتغالي الدولي السوقية 25 مليون يورو، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بالقيم السوقية.