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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يسجل ثنائية ويحتفل برسالة للمنتقدين

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
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نيمار يسجل ثنائية ويحتفل برسالة للمنتقدين

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

استهل نيمار عودته إلى صفوف سانتوس البرازيلي بتسجيل هدفين خلال التعادل مع شابيكوينسي بنتيجة 2 - 2، فجر الأحد، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ولفت نيمار الأنظار بطريقة احتفاله بالهدف الأول، الذي جاء بعد تبادل مميز للكرة داخل منطقة الجزاء مع ألفارو باريال، حيث احتفل من خلال حركة توزيع أوراق اللعب في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت له مؤخراً بسبب ممارسته لعبة البوكر.

وسجل نيمار هدف السبق لسانتوس في الدقيقة 36، لكن شابيكوينسي رد بهدفين الأول أحرزه مارسينيو في الدقيقة 51، والثاني جاء بنيران صديقة، وسجله جواو أنانياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، لكن تقمص نيمار دور البطولة وخطف هدف التعادل القاتل لفريقه قبل دقيقة من نهاية المباراة عبر ضربة جزاء.

وجاء هذا الاحتفال رداً على الانتقادات التي طالته إثر مشاركته في بطولة للبوكر في أثناء خوض فريق سانتوس مباراة في بطولة كوبا سود أميركانا أمام فريق يو سي في، والتي انتهت بفوز سانتوس بنتيجة 4 - 1.

كما واصل النجم البرازيلي احتفاله باستخدام الراية الركنية كمضرب غولف.

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رياضة كرة القدم نيمار رياضية برازيلية

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