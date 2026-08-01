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الرياضة رياضة عالمية

حسم مصير فينيسيوس جونيور «قريباً»

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
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حسم مصير فينيسيوس جونيور «قريباً»

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن مستقبل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وسط مزاعم وجود اهتمام من آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، بضم اللاعب.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» أنه من المقرر عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة، فيما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد أبلغ اللاعب البرازيلي الدولي بأنهم لن يحسّنوا عرضهم لتمديد عقده.

ويلعب فينيسيوس جونيور (26 عاماً) للريال منذ عام 2018، وما زال عقده ممتداً حتى 2027.

ويرغب الريال في عدم رؤيته يرحل بشكل مجاني العام المقبل، وسيكون مستعداً للسماح له بالرحيل هذا الموسم، إذا رفض تجديد عقده.

ويعد فينيسيوس لاعباً رئيسياً في هجوم الفريق، الذي يضم أيضاً الفرنسي كيليان مبابي، ويرغب جوزيه مورينيو، مدرب الريال الجديد، في العمل معه.

لكن تقارير تشير أيضاً إلى أن الريال يسعى للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيغ الألماني، حيث إن اللاعب يمكنه اللعب على الجناحين، ويمكنه أن يمثل تحدياً لفينيسيوس على مركز الجناح الأيسر.

وذكرت التقارير أن آرسنال أصبح جاهزاً، في حال أصبح اللاعب البرازيلي معروضاً للبيع، ويقال إنه مستعد لتقديم أكبر عقد في تاريخ النادي.

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الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية ريال مدريد آرسنال إسبانيا

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