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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يحدد شروطه للتخلي عن فينسيوس

نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور (أ.ف.ب)
نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور (أ.ف.ب)
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ريال مدريد يحدد شروطه للتخلي عن فينسيوس

نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور (أ.ف.ب)
نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور (أ.ف.ب)

بات مستقبل النجم البرازيلي فينسيوس جونيور في ريال مدريد محاطاً بالشكوك، إذ يدخل اللاعب عامه الأخير في عقده مع النادي الإسباني.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وضع شرطاً غير قابل للتفاوض من أجل رحيل فينسيوس، إذ يجب أن يصل العرض المقدم شاملاً المقابل المادي الثابت والإضافات إلى 160 مليون يورو، وفي حال كان المبلغ المقدم أقل من ذلك فإن النادي لن يتفاوض من الأساس.

يأتي ذلك في ظل توتر في علاقة النادي واللاعب الذي ينتهي عقده في آخر يونيو (حزيران) 2027، إذ توقفت مفاوضات تمديد عقده منذ أشهر، فيما ذكر موقع «ذا أتلتيك» أن آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي يعد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجومه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام آرسنال باللاعب ما زال في مرحلته الأولية، إذ لن يتحرك النادي الإنجليزي لضمه إلا إذا تأكد عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وهو لاعب مهم لمشروع آرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إذ سجل 128 هدفاً وصنع 100 وهو يبلغ من العمر 26 عاماً فقط.

وكان الطرفان، ريال مدريد وفينسيوس، قد اتفقا على الاجتماع في نهاية يوليو (تموز) الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقده، لكن المفاوضات لم تتقدم وقد يكون النادي الإسباني مستعداً لسماع عروض لرحيله ضمن الشروط التي يحددها فلورنتينو بيريز.

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الرياضة كرة القدم ريال مدريد آرسنال إسبانيا

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