إنتر ميلان يقلب تأخره لفوز على كارلسروه وديّاً

تغلب إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، على كارلسروه الألماني (درجة ثانية) 1/2، الأحد، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

وتقدم الفريق الألماني عن طريق تيم سيفيجا في الدقيقة 50، ثم أدرك أندي ضيوف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وبعد ذلك بثلاث دقائق عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني لإنتر ميلان.

وسيخوض إنتر ميلان ثلاث مواجهات ودية قوية في الأول والخامس والثامن من أغسطس (آب) على الترتيب أمام كل من مانشستر سيتي وميلان ويوفنتوس، ثم يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا يوم 22 من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر، يبدأ كارلسروه مشواره في الموسم الجديد بالدرجة الثانية الألمانية بمواجهة أرمينيا بيلفيلد يوم الثامن من الشهر المقبل.