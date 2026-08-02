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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يرحّب بعودة مودريك بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه

ميخايلو مودريك (رويترز)
ميخايلو مودريك (رويترز)
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ألونسو يرحّب بعودة مودريك بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه

ميخايلو مودريك (رويترز)
ميخايلو مودريك (رويترز)

سيُستقبل الأوكراني ميخايلو مودريك بحفاوة كبيرة عند عودته إلى تشيلسي هذا الأسبوع في هونغ كونغ، وفقاً لمدرب الفريق الإسباني شابي ألونسو الذي شدد على أن اللاعب لن يُدفع إلى العودة بسرعة بعد كسبه الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات.

وكان الجناح الدولي الأوكراني قد أُوقف لمدة أربع سنوات بعدما جاءت نتيجة فحص للمنشطات خضع له عام 2024 إيجابية، حيث أظهرت وجود نسبة منخفضة من مادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وتمت تبرئة اللاعب الجمعة وسُمح له باستئناف مسيرته بعدما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بـ«تسوية الاستئناف».

قال ألونسو الموجود مع فريقه في سيدني الأسترالية: «نحن سعداء، خاصة له، لأننا غير قادرين على استيعاب ما مرّ به خلال هذه الفترة وكيف يشعر حالياً»، وأضاف: «نريده أن يشعر بأنه جزء من الفريق، لأنه لم يشعر بذلك منذ فترة طويلة، وأنه يتمتّع بدعم الجميع، من النادي، الزملاء والجهاز الفني».

وتابع مدرب ريال مدريد السابق: «لأكون صادقاً، لم نكن نتوقّع هذه الأخبار الرائعة في الوقت الحالي، لذلك نحن سعداء بمعرفتنا بأنه سيكون معنا».

وسينضم مودريك إلى تشيلسي في المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم المقبل في هونغ كونغ، حيث يواجه «البلوز» يوفنتوس الإيطالي الأربعاء بعد خسارة أمام الجار اللندني توتنهام 1-2 السبت في سيدني، لكن ألونسو أكّد أن عودة مودريك إلى الفريق لن تكون سريعة.

ولم يلعب الأوكراني البالغ 25 عاماً والذي انضم إلى تشيلسي عام 2023 مقابل 83 مليون دولار، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

قال ألونسو: «سيستغرق الأمر بعض الوقت. لكن بمجرد حدوث هذا التغيير، ستبدأ الأمور في التحرك، وبالنسبة له فإن الفارق هائل مقارنة بالتدرب بمفرده كل يوم»، وتابع: «أعتقد أن ذلك كان صعباً للغاية، لأنه أراد لعب كرة القدم وأراد أن يكون جزءاً من الفريق، لكنه لم يكن مسموحاً له بذلك طوال هذه المدة».

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تشيلسي رياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أستراليا

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