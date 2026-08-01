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الرياضة رياضة عالمية

«دورة لوس كابوس»: شابوفالوف يتأهل للنهائي

الكندي دينيس شابوفالوف إلى نهائي لوس كابوس (إ.ب.أ)
الكندي دينيس شابوفالوف إلى نهائي لوس كابوس (إ.ب.أ)
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«دورة لوس كابوس»: شابوفالوف يتأهل للنهائي

الكندي دينيس شابوفالوف إلى نهائي لوس كابوس (إ.ب.أ)
الكندي دينيس شابوفالوف إلى نهائي لوس كابوس (إ.ب.أ)

واصل الكندي دينيس شابوفالوف سجله المثالي في بطولة لوس كابوس للتنس، بعدما تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و5-7 و6-4 صباح السبت ليتأهل للمباراة النهائية بالبطولة.

وكان اللاعب الكندي توج باللقب في مشاركته الأولى بالبطولة ذات الـ250 نقطة العالم الماضي، ومرة أخرى عاد للمباراة النهائية بعدما تغلب على نوري في ساعتين و40 دقيقة.

وقال شابوفالوف في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «قدمت إرسالاً رائعاً اليوم، وكنت أعلم أنني بحاجة إليه أمام لاعب مثل نوري. فهو لا يتيح لك الكثير من النقاط السهلة؛ لذا كنت أعلم أنه علي أن أحاول توجيه ضربات الإرسال بدقة وضرب الكرة في مناطق صعبة عليه».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية، كانت مباراة صعبة للغاية، وأنا مستعد للنوم».

ويلتقي شابوفالوف في المباراة النهائية، مع الفرنسي آرثر جيا، الذي تغلب على تشاك لام كولمان وونغ، من هونغ كونغ.

وستكون هذه هي أول مباراة نهائية لجيا في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

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