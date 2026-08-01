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توغل إسرائيلي جديد بالجنوب السوري

قوة إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا (سانا)
قوة إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا (سانا)
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توغل إسرائيلي جديد بالجنوب السوري

قوة إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا (سانا)
قوة إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا (سانا)

أفادت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ‏منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وقامت بتفتيش ‏أحد المنازل السكنية، بعد أن استقدمت قبل أيام آليات هندسية لتوسيع طريق ترابي ‏يقع شمال الوادي من جهة قرية معرية في حوض اليرموك، لتستخدمه في ‏توغلاتها بالمنطقة».

وذكرت «سانا»، أن «قوة الاحتلال كانت مؤلفة من ‏ست آليات عسكرية، وتوغلت باتجاه وادي الرقاد، حيث ‏أقامت حاجزاً مؤقتاً، ودخلت ‏إلى أحد المنازل، وفتشته، ومكثت فيه لبضع دقائق، قبل ‏أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي عمليات اعتقال».

وسبق أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت ثلاث آليات عسكرية حاجزاً عسكرياً في القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

دبابة إسرائيلية في بلدة بريقة بريف القنيطرة (سانا)

وتوغلت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية في اليوم نفسه ‏في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي. ‏

وتفيد «سانا» بأن إسرائيل «تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين، ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‌‏‌‏القذائف. ‏وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها باطلة، وملغاة، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب السوري».‏

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