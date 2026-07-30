عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

ازدحام شديد في اليوم الأخير لاستبدال الليرة السورية... وتمديد دوام مصرفين

ازدحام في الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة (تلفزيون روناهي)
ازدحام في الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة (تلفزيون روناهي)
TT
TT

ازدحام شديد في اليوم الأخير لاستبدال الليرة السورية... وتمديد دوام مصرفين

ازدحام في الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة (تلفزيون روناهي)
ازدحام في الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة (تلفزيون روناهي)

أعلن المصرف التجاري تمديد ساعات الدوام في جميع فروعه اليوم الخميس، حتى الثامنة مساءً وذلك بناءً على توجيهات مصرف سوريا المركزي وتعميمه الصادر بالتاريخ نفسه.

الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال إطلاق العملة السورية الجديدة ديسمبر 2025 (سانا)

وبحسب مواقع إعلامية سورية، شهدت مراكز استبدال العملة مع اقتراب انتهاء مهلة تبديل الليرة السورية القديمة ازدحاماً شديداً في الأيام الاخيرة، وصلت ذروتها اليوم في حالةً من الارتباك وتصاعد الشكاوى من الأفراد والتجار بشأن رفض التعامل بالأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة رسمياً، ونقص الفئات النقدية الصغيرة، والازدحام أمام مراكز الاستبدال، في وقت يخشى فيه كثيرون من اضطرارهم إلى السفر إلى دمشق لاستبدال أموالهم بعد انتهاء المهلة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال ‏العملة القديمة بتاريخ الـ30 من يوليو (تموز) الحالي، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، موضحاً أنه بدءاً من 31 يوليو تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، ‏وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‏معاملات مالية.

انتهاء صلاحية العملة في السوق، غداً، لا يعني فقدان قيمتها، إذ تبقى قابلة للاستبدال عبر الآليات التي يحددها المصرف المركزي لمدة خمس سنوات، إلا أنها لن تستخدم في عمليات البيع والشراء بعد انتهاء المهلة.

رزم من الأوراق النقدية السورية مكدسة فيما يعدّ موظف النقود في البنك المركزي السوري (أرشيفية - رويترز)

وأوضح المصرف في منشور عبر منصة «فيسبوك» أن قرار تمديد الوقت يأتي حرصاً على تلبية متطلبات المتعاملين وتسهيل إجراءات استكمال عملية استبدال العملة الوطنية وتخفيف الازدحام داخل الفروع.

وأكد أن ساعات الدوام الإضافية الممتدة حتى الثامنة مساءً ستقتصر حصراً على عمليات استبدال العملة السورية وذلك وفق الضوابط المحددة.

من جانبه، أعلن المصرف العقاري اليوم استمرار العمل في جميع فروعه حتى الثامنة مساءً بناءً على تعليمات مصرف سوريا المركزي.

المصرف التجاري السوري في دمشق (إ.ب.أ)

ومنذ الغد، 31 يوليو الحالي، ستنتهي فترة التعايش بين عملتين، إذ بدأت السلطات السورية سحب العملة القديمة واعتماد الليرة الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، في عملية هدفت إلى إنهاء تداول الأوراق السابقة، وتخفيف الأعباء الناتجة عن تعدد الفئات وكثرة الأوراق المستخدمة في المعاملات اليومية.

وأصدر المصرف المركزي السوري عملة جديدة تغلق معها صفحة أخرى من حقبة حكم نظام حزب البعث وحكم عائلة الأسد في سوريا، في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

مواضيع
أخبار سوريا العملات بنوك اقتصاد سوريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري 231 مادة

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي كلمةً في دمشق يوم الأحد 12 يوليو 2026 أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الذي شُكِّل حديثاً وهو الأول منذ سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد (أ.ب)

إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري 231 مادة

أقرَّ مجلس الشعب السوري النظام الداخلي الجديد الذي سيسير عمله بعد استكمال مناقشة مواده، والتعديلات المقترحة عليها، والتصويت على صيغته النهائية، على مدى 5 أيام.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ناشط إسرائيلي يميني يحمل لافتة كتب عليها «حان الوقت للاستقرار في الباشان» في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل 21 يوليو (أ.ب)
المشرق العربي

جماعة هامشية من اليمين الإسرائيلي تتسلل إلى سوريا لإقامة بؤرة استيطانية

يحتل الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة جنوب سوريا منذ أكثر من عام، لكن توغلات جماعات المستوطنين المدنيين في المنطقة لم تصبح حدثاً منتظم الحدوث إلا حديثاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي من استقبال الرئيس الشرع قائدَ «قسد» مظلوم عبدي والرئيسةَ المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم 15 أبريل 2026 (سانا)
المشرق العربي

قيادي في «الإدارة الذاتية» الكردية يربط حلّ مؤسساتها باكتمال الاندماج

أفاد القيادي في «الإدارة الذاتية» الكردية بشمال سوريا، سيهانوك ديبو، بأن حل «الإدارة» و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، «لا يعني الإلغاء»...

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية (الداخلية السورية)
المشرق العربي

توقيف 3 متورطين بجرائم داخل المشافي العسكرية السورية

ألقت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من «داعش» تم القبض عليه في محافظة حلب خلال عملية امنية الثلاثاء (الداخلية السورية)
المشرق العربي

الأمن الداخلي السوري يوجه ضربة لخلايا «داعش» في حلب وريفها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها لخلايا «داعش» في حلب وريفها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)