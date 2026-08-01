نفي رسمي يشعل الجدل... ماذا يحدث بين محمد صلاح وطرابزون؟

عاد مستقبل النجم المصري محمد صلاح ليتصدر عناوين الصحف التركية، بعد أيام من تعثر مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش.

وكان الصحافي التركي ياغيز صابونج أوغلو من أبرز من تابعوا الملف؛ إذ كشف خلال الأسابيع الماضية عن وجود مفاوضات متقدمة بين بشكتاش وممثلي اللاعب، قبل أن تتعثر بسبب خلافات تتعلق بحقوق الصورة، وعمولة الوكلاء، وبعض التفاصيل المالية، رغم محاولات النادي تقريب وجهات النظر.

ومع تراجع فرص انتقاله إلى بشكتاش، فجّرت منصة «سبورتس ديجيتال» التركية والصحافي التركي يعقوب تشينار مفاجأة بإعلان توصل العملاق التركي الآخر طرابزون سبور إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح لعقد مدته عامين، مؤكدة أن المفاوضات انتقلت إلى المرحلة النهائية تمهيداً لإتمام الصفقة، بل وتحدثت عن راتب سنوي يبلغ نحو 15 مليون يورو مع حوافز إضافية، وهو ما نقلته لاحقاً صحف ومواقع تركية عدة، منها «إنسون هابر»، التي تحدثت عن دخول طرابزون بقوة على خط المفاوضات بعد تعثر صفقة بشكتاش. لكن الجدل لم يستمر طويلاً؛ إذ خرج رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوغان، لينفي بشكل قاطع وجود أي اتفاق مع قائد منتخب مصر، مؤكداً في تصريحات نقلها الصحافي التركي أونور تاشجي أوغلو أن كل ما تردد عن انتقال اللاعب «غير صحيح».

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط في الأسابيع الماضية بالانتقال إلى بشكتاش، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، قبل أن تتوقف بسبب خلافات حول المطالب المالية، وحقوق الصورة، وبعض التفاصيل التعاقدية بين ممثلي اللاعب وإدارة النادي، وهو ما فتح الباب أمام دخول طرابزون سبور على خط المفاوضات وفق ما أوردته عدة صحف تركية. وبذلك، يبقى المشهد حتى الآن منقسماً بين تقارير صحافية تتحدث عن اتفاق، ونفي رسمي صادر عن رئيس طرابزون سبور، في انتظار أي إعلان رسمي يحسم مستقبل النجم المصري بشكل نهائي.