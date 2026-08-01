مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفيصلي يقترب من ضم بونغوندا

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي باتت قريبة من التعاقد مع الجناح الكونغولي ثيو بونغوندا، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، وذلك بناءً على توصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس.

ويمتلك بونغوندا خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له تمثيل عدد من الأندية، من أبرزها جينك البلجيكي، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

ويأتي تحرك إدارة الفيصلي ضمن خطتها لتدعيم صفوف الفريق بعناصر ذات خبرة وجودة فنية، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري «روشن» السعودي، بعد عودة الفريق إلى دوري المحترفين، سعياً لتقديم موسم قوي يضمن تثبيت أقدامه بين أندية النخبة، علماً بأنه سبق له التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2021.

وحسب المصادر ذاتها، يوجد بونغوندا حالياً في معسكر الفيصلي المقام في سلوفينيا، ولم يتبقَّ لإتمام الصفقة سوى الحصول على موافقة لجنة الاستدامة المالية.

ميدانياً، يواصل الفيصلي استعداداته للموسم الجديد؛ حيث يواجه فريق بيلتينتسي السلوفيني في رابع مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي، قبل أن يستهل مشواره في دوري «روشن» بمواجهة الهلال في الرياض.