عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات تعزز نمو قطاع التصنيع الكوري الجنوبي في يوليو

ينقل عامل مكونات الطلاء في مصنع بمدينة أنسان (رويترز)
ينقل عامل مكونات الطلاء في مصنع بمدينة أنسان (رويترز)
TT
TT

الصادرات تعزز نمو قطاع التصنيع الكوري الجنوبي في يوليو

ينقل عامل مكونات الطلاء في مصنع بمدينة أنسان (رويترز)
ينقل عامل مكونات الطلاء في مصنع بمدينة أنسان (رويترز)

تسارع النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الصادرات، مما يعكس تحسناً في ظروف التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة مع 52.1 نقطة في يونيو (حزيران)، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين سجَّلت طلبات التصدير الجديدة نمواً للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ارتفع كل من حجم الإنتاج والطلبات الجديدة مجدداً، مع قوة ملحوظة في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات».

وسجَّل رابع أكبر اقتصاد في آسيا نمواً بوتيرة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني، بدعم من ازدهار صادرات أشباه الموصلات، التي عوَّضت تراجع الاستثمار في قطاع البناء. كما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي في البلاد تجاوز توقعات السوق خلال يونيو.

مواضيع
شركات صناعة كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو قطاع التصنيع الهندي في يوليو إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 سنوات

الاقتصاد عمال داخل مصنع زجاج في فيروز آباد بالهند (رويترز)

تباطؤ نمو قطاع التصنيع الهندي في يوليو إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 سنوات

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قطاع التصنيع الهندي سجل في يوليو (تموز) أبطأ وتيرة نمو له منذ نحو خمس سنوات، مع استمرار ضعف الطلب الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)
الاقتصاد

انكماش التصنيع التركي يتواصل في يوليو بفعل ضعف الطلب

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع التركي خلال شهر يوليو (تموز)، مع استمرار ضعف ظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد يعمل موظفون على خط التجميع في مصنع موسكو للسيارات «موسكفيتش» (رويترز)
الاقتصاد

نمو قطاع التصنيع الروسي يسجل أسرع وتيرة في 18 شهراً خلال يوليو

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم الاثنين، أن قطاع التصنيع الروسي سجَّل أسرع وتيرة نمو له في 18 شهراً خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

السوق السعودية تستهل الأسبوع بارتفاع 100 نقطة مع صعود القياديات

ارتفع مؤشر السوق السعودية 1.1 % بدعم الأسهم القيادية، وسط تداولات محدودة وصعود واسع لأسهم القطاعات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
الاقتصاد

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

تدخل الأسهم الأميركية، أسبوعاً حاسماً تحت وطأة حالة من عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل ونتائج الشركات الكبرى؛ بحثاً عن إشارات تحدِّد مسار السوق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)