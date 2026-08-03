الصادرات تعزز نمو قطاع التصنيع الكوري الجنوبي في يوليو

تسارع النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الصادرات، مما يعكس تحسناً في ظروف التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة مع 52.1 نقطة في يونيو (حزيران)، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين سجَّلت طلبات التصدير الجديدة نمواً للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ارتفع كل من حجم الإنتاج والطلبات الجديدة مجدداً، مع قوة ملحوظة في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات».

وسجَّل رابع أكبر اقتصاد في آسيا نمواً بوتيرة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني، بدعم من ازدهار صادرات أشباه الموصلات، التي عوَّضت تراجع الاستثمار في قطاع البناء. كما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي في البلاد تجاوز توقعات السوق خلال يونيو.