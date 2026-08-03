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الرياضة رياضة عالمية

ويلز أول اتحاد وطني يسحب دعمه لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا»

الاتحاد الويلزي أول اتحاد يسحب دعمه لإنفانتينو (الاتحاد الويلزي)
الاتحاد الويلزي أول اتحاد يسحب دعمه لإنفانتينو (الاتحاد الويلزي)
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ويلز أول اتحاد وطني يسحب دعمه لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا»

الاتحاد الويلزي أول اتحاد يسحب دعمه لإنفانتينو (الاتحاد الويلزي)
الاتحاد الويلزي أول اتحاد يسحب دعمه لإنفانتينو (الاتحاد الويلزي)

أصبح الاتحاد الويلزي لكرة القدم أول اتحاد وطني يعلن رسمياً سحب دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على خلفية أزمة مشروع بيع حصص من بطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان إنفانتينو قد أعلن الأسبوع الماضي سحب المشروع بعد موجة واسعة من الانتقادات ورفض ثلاث اتحادات قارية له، غير أن الضغوط على رئيس «فيفا» لا تزال تتصاعد مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الويلزي بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، بعد أيام من تصاعد الانتقادات داخل كرة القدم الأوروبية، إذ دعا الاتحاد الإنجليزي إلى «مراجعة شاملة وحازمة» لقيادة «فيفا»، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إنفانتينو بأنه «الشخص غير المناسب» لقيادة الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان إنه يؤكد سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رئاسة «فيفا» للفترة بين 2027 و2031.

وأضاف أن «الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والتواصل، وسلامة التقدير، أوصلتنا إلى قناعة بأن السيد إنفانتينو فقد ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية».

وشدد البيان على أن «عدم وضع مصلحة كرة القدم فوق كل اعتبار يمثل إخفاقاً لا يمكننا قبوله».

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