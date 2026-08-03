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الرياضة رياضة سعودية

الياباني يوتا ناكاياما على رادار الاتفاق

المدافع الياباني يوتا ناكاياما (أ.ف.ب)
المدافع الياباني يوتا ناكاياما (أ.ف.ب)
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الياباني يوتا ناكاياما على رادار الاتفاق

المدافع الياباني يوتا ناكاياما (أ.ف.ب)
المدافع الياباني يوتا ناكاياما (أ.ف.ب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط»، أن نادي الاتفاق السعودي يستهدف التعاقد مع المدافع الياباني يوتا ناكاياما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المفاوضات بين الطرفين لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

ويحمل ناكاياما صاحب الـ29 عاماً، مسيرة كروية حافلة، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي كاشيوا ريسول الياباني اعتباراً من عام 2015، قبل أن ينتقل في يناير (كانون الثاني) 2019 إلى نادي بي إي سي زفوله الهولندي، حيث خاض معه أربعة مواسم في الدوري الهولندي الممتاز شارك خلالها في نحو 84 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

وفي صيف 2022، انتقل ناكاياما إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) لينضم إلى صفوف هدرسفيلد تاون، ولعب معه حتى عام 2024، مسجلاً هدفين في نحو 39 مباراة رسمية بجميع المسابقات، قبل أن يعود إلى موطنه اليابان في أغسطس (آب) من العام ذاته موقّعاً مع نادي ماتشيدا زيلفيا الذي يمثله حتى الآن.

ويملك ناكاياما، 22 مباراة دولية مع المنتخب الياباني قدم خلالها تمريرتين حاسمتين.

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