مصادر: التعاون يفاوض جناحاً مونديالياً… ويحسم باجرامي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة التعاون فتحت خط مفاوضات مع لاعب جناح هجومي يملك خبرة كبيرة، سبق له المشاركة مع منتخب بلاده الإفريقي في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وذلك في إطار سعي الإدارة لدعم الخط الأمامي بأسماء ذات ثقل فني وقدرة على إحداث الفارق.

وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر نجاح الإدارة التعاونية في إتمام الاتفاق النهائي مع صانع الألعاب الدولي الألباني نديم باجرامي، وهو لاعب وسط هجومي صريح من مواليد عام 1999 وخاض تجارب احترافية في الدوري الإيطالي مع أندية بارزة مثل إمبولي وساسولو، ويمتاز بالرؤية الميدانية الدقيقة والقدرة العالية على التسديد من مسافات بعيدة وصناعة اللعب.

ولم تتوقف تحركات النادي عند هذا الحد، بل اقتربت الإدارة بشكل رسمي من حسم صفقة هجومية أخرى مع الدولي النيجيري إبراهيم أولاووين، وهو جناح هجومي من مواليد عام 1997 ،ويمتلك مسيرة مميزة في الدوري التركي رفقة نادي ريزا سبور، حيث يشتهر بالسرعة العالية والقدرة على المراوغة.

وتسابق إدارة النادي الزمن من خلال تحركات مكثفة لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل انطلاق صافرة البداية للدوري السعودي للمحترفين ،مما يضمن رفع جاهزية الفريق وتفادياً لتكرار ماحصل في الموسم الماضي بعد أن تأخرت التعاقدات إلى بعد الجولة الأولى.