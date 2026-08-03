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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)
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ترمب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ترمب للصحافيين الأحد على متن الطائرة الرئاسية «من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الإثنين) بعد الظهر».

وكان ترمب أعلن السبت تعليق شن ضربات على إيران «بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية»، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز.

وأفاد الأحد بأن قرار تعليق أي هجوم جاء بناء على طلب من السعودية والإمارات وقطر وإيران نفسها. وقال من على متن الطائرة الرئاسية «هناك اتفاق بشأن هرمز، ثم سيكون هناك اتفاق بشأن النووي، بل يمكن القول بشأن نزع النووي من إيران».

وأدت الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في نهاية فبراير (شباط)، إلى اضطرابات في الاقتصادي العالمي، مع رد طهران بتنفيذ ضربات على دول خليجية وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20 في المئة من الإنتاج العالمي للمحروقات.

ورغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يونيو (حزيران) تمهيدا لبدء محادثات لإنهاء الحرب، جرى تبادل ضربات مجددا في مطلع يوليو (تموز).

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