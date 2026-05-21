مبوكو ونافارو تكملان عقد المربع الذهبي لدورة ستراسبورغ

  «الشرق الأوسط»
  ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»
اكتمل عقد الدور نصف النهائي من بطولة ستراسبورغ للتنس، بعدما حجزت الكندية فيكتوريا مبوكو والأميركية إيما نافارو آخر بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي.

ونجحت مبوكو في بلوغ نصف النهائي بعد تفوقها على مواطنتها ليلى آن فرنانديز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-2.

وستواجه اللاعبة الكندية، المصنفة التاسعة عالمياً، الرومانية جاكلين كريستيان التي تأهلت بدورها عقب فوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا بمجموعتين مقابل واحدة.

وخسرت كريستيان المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن تعود وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجتي 6-3 و6-2 لتحسم بطاقة التأهل.

وفي مواجهة أخرى، بلغت نافارو الدور نصف النهائي بعد فوزها الصعب على الصينية شواي تشانج بمجموعتين مقابل واحدة، بنتائج 6-2 و5-7 و6-2.

وستضرب نافارو موعداً أميركياً خالصاً في نصف النهائي أمام مواطنتها آن لي، التي كانت أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5.

وكانت آن لي قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول، ثم تجاوزت الروسية إيكاترينا ألكساندروفا في ثمن النهائي.

وتسعى اللاعبة الأميركية إلى تعويض خروجها المبكر من بطولة روما المفتوحة للتنس، بعدما ودعت المنافسات من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا.

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

«رولان غاروس»: وداع مؤثر للسويسري فافرينكا

ودّع السويسري ستان فافرينكا منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد الخسارة في الدور الأول الاثنين.

«رولان غاروس»: الألمانية سيغموند لا تبالي بالسخرية من «وسادتها»

قالت لاعبة التنس الألمانية لورا سيغموند إنها لا تبالي بالآراء وأكدت عزمها على اصطحاب وسادتها الحرارية إلى الملعب وذلك حينما تواجه اليابانية ناومي أوساكا.

«رولان غاروس»: سفيتولينا وريباكينا إلى الدور الثاني

نجحت إيلينا سفيتولينا في تجاوز موقف صعب للغاية لتصل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

«رولان غاروس»: الأميركي فرنسيس تيافو إلى الدور الثاني

تأهل الأميركي فرنسيس تيافو إلى الدور الثاني من «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)»؛ ثانية البطولات الأربع الكبرى، للعام الحالي...

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
  بوغوتا: «الشرق الأوسط»
يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

