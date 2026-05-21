مبوكو ونافارو تكملان عقد المربع الذهبي لدورة ستراسبورغ

اكتمل عقد الدور نصف النهائي من بطولة ستراسبورغ للتنس، بعدما حجزت الكندية فيكتوريا مبوكو والأميركية إيما نافارو آخر بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي.

ونجحت مبوكو في بلوغ نصف النهائي بعد تفوقها على مواطنتها ليلى آن فرنانديز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-2.

وستواجه اللاعبة الكندية، المصنفة التاسعة عالمياً، الرومانية جاكلين كريستيان التي تأهلت بدورها عقب فوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا بمجموعتين مقابل واحدة.

وخسرت كريستيان المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن تعود وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجتي 6-3 و6-2 لتحسم بطاقة التأهل.

وفي مواجهة أخرى، بلغت نافارو الدور نصف النهائي بعد فوزها الصعب على الصينية شواي تشانج بمجموعتين مقابل واحدة، بنتائج 6-2 و5-7 و6-2.

وستضرب نافارو موعداً أميركياً خالصاً في نصف النهائي أمام مواطنتها آن لي، التي كانت أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5.

وكانت آن لي قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول، ثم تجاوزت الروسية إيكاترينا ألكساندروفا في ثمن النهائي.

وتسعى اللاعبة الأميركية إلى تعويض خروجها المبكر من بطولة روما المفتوحة للتنس، بعدما ودعت المنافسات من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا.