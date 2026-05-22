كأس فرنسا: سعود عبدالحميد يتوج بلقبه الأول مع لانس

توج النجم السعودي الدولي سعود عبدالحميد بأول ألقابه في مسيرته الاحترافية الخارجية، وذلك مع فريقه لانس الفرنسي، بعدما خطف الأخير كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه.

وتحت أنظار الرئيس الفرنسي ماكرون، قاد المهاجم المخضرم فلوريان توفان (33 عاما) فريقه الى اللقب بتسجيله هدفا وصناعته الثاني في الفوز على نيس 3-1 الجمعة على ملعب فرنسا في المباراة النهائية.

ومنح توفان التقدم للنس في الدقيقة 26، قبل أن يصنع الثاني لأودسون إدوار (43)، وقلص جبريل كوليبالي الفارق لنيس (45+3)، قبل أن يسجل البديل السنغالي عبدالله سيما الهدف الثالث (78).

وهو اللقب الاول للنس في مسابقة الكأس في مباراته النهائية الرابعة بعدما خسر أعوام 1948 و1975 و1998، فتوج موسمه الرائع الذي أنهاه وصيفا في الدوري خلف باريس سان جرمان البطل للعام الخامس تواليا.

في المقابل، خسر نيس مباراته النهائية الثالثة بعد عامي 1978 و2022 مقابل ثلاثة ألقاب أعوام 1952 و1954 و1997، وسيحول تركيزه حاليا على ملحق البقاء والصعود ضد سانت إتيان ثالث الدرجة الثانية الثلاثاء والجمعة المقبلين.