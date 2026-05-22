ريال مدريد يعلن رحيل مدافعه النمساوي ألابا

أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، رحيل مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا (33 عاماً) في ختام موسمه الخامس مع النادي الملكي.

وبانتهاء عقده في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، سيُغادر اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني العملاق الإسباني بعد 3 مواسم عانى خلالها إصابات متتالية.

وقال ريال مدريد، في بيان، إنه يعرب عن «امتنانه ومحبته الكبيرة للاعب كان جزءاً من فريق تألّق خلال إحدى أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخنا».

وانضم الدولي النمساوي (112 مباراة دولية) إلى ريال مدريد عام 2021، بعد أن توّج بكل الألقاب مع بايرن ميونيخ، وخاض بقميص «الميرينغي» 131 مباراة، أحرز خلالها 11 لقباً، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس الملك.

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن «دافيد ألابا كسب قلوب جميع جماهير ريال مدريد بفضل تفانيه وعمله، وتلك الصورة الأيقونية في مسيرتنا نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا الرابع عشر (عام 2022)، (...) والتي أصبحت جزءاً من تاريخ نادينا».

وأضاف رجل الأعمال، البالغ 79 عاماً، والمرشح حالياً لإعادة انتخابه: «ريال مدريد سيكون دائماً بيته».

وسيكون ألابا، البالغ 33 عاماً، حرّاً في التوقيع مع الفريق الذي يختاره، قبل خوض أول مشاركة له في كأس العالم مع منتخب النمسا الذي لا يزال يحمل شارة قيادته.