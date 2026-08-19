قرار «الصندوق» ينهي حقبة سندي في الاتحاد

دخل مشروع نقل ملكية الأندية الأربعة «الهلال والنصر والاتحاد والأهلي» مرحلة جديدة، الأربعاء، مع بدء نقل الحصة التي كانت تملكها المؤسسات غير الربحية والبالغة 25 في المائة من أسهم شركات الأندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، في خطوة أعادت رسم هيكل الملكية والحوكمة، فيما أكدت ثلاثة أندية استمرار مجالس إدارات شركاتها بعد تمديد دوراتها لمدة 90 يوماً، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وأعلنت وزارة الرياضة البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية في الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، لتصبح الحصة البالغة 25 في المائة ضمن ملكية الصندوق، إلى جانب حل مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.

وتمثل الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، ضمن استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ودعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتوافق مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطوات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف رفع جاذبية الأندية أمام مستثمري القطاع الخاص، وتمهيداً لإمكانية بيع حصص منها لمستثمرين في مراحل لاحقة.

وفي أول انعكاسات المرحلة الجديدة على إدارات شركات الأندية، أعلنت شركة نادي الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والمهندس عبدالقادر العمودي عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وذلك ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في المرحلة الثانية من مشروع نقل ملكية الأندية.

وقدمت شركة نادي الاتحاد شكرها وتقديرها لسندي والعمودي، على ما قدماه من جهود والتزام خلال الفترة الماضية، متمنيةً لهما التوفيق في مسيرتهما المقبلة.

الأمير نواف بن سعد (موقع نادي الهلال)

وأكدت الشركة تطلعها إلى المرحلة المقبلة بثقة، بما يسهم في تعزيز استدامة النادي وتنافسيته، ويحافظ على مكانته وتاريخه

وفي النصر، أوضحت شركة النادي أن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية المؤسسة غير الربحية وحل مجلس إدارتها لا تعني توقف أعمال مجلس إدارة الشركة، مؤكدة تمديد دورة المجلس الحالية لمدة 90 يوماً، اعتباراً من 17 يوليو (تموز) 2026، بهدف ضمان استقرار النادي واستمرارية العمل واستكمال المتطلبات والإجراءات ذات الصلة.

وأكد النادي الأهلي بدوره أن الإجراءات المعلنة تختص بالمؤسسة غير الربحية ومجلس إدارتها، ولا يترتب عليها تغيير في تشكيل مجلس إدارة شركة النادي أو استمرارية أعماله. وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يواصل ممارسة مهامه ومسؤولياته كالمعتاد، بعد تمديد فترته الحالية لمدة 90 يوماً اعتباراً من 17 يوليو.

وفي الهلال، أكدت شركة النادي أن دورة مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، مُددت لمدة 90 يوماً اعتباراً من 17 يوليو، وأن المجلس سيواصل أداء مهامه الاستراتيجية والإشرافية وإدارة أعمال الشركة وتعاقداتها والتزاماتها بصورة اعتيادية، رغم حل مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية وانتقال حصتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، ستواصل مجالس إدارات شركات الأندية أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء دوراتها، بما في ذلك الأعضاء الذين جرى تعيينهم من المؤسسات غير الربحية، وذلك دعماً لاستقرار الأندية وضماناً لاستمرارية أعمالها خلال عملية التحول.

كما سيستقيل موظفو صندوق الاستثمارات العامة من رئاسة اللجان التنفيذية في الأندية الأربعة، امتثالاً للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة، ضمن الترتيبات الجديدة المصاحبة لإعادة هيكلة الملكية والحوكمة.